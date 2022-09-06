أنباء عن قصف المدينة التي تقع بها محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت إنرغودار المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا للقصف مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي دعا إلى إقامة «منطقة آمنة» حول الموقع الذي يسيطر عليه الروس.



وقال رئيس البلدية الموالي لكييف في المنفى، دميترو أورلوف، عبر تلغرام «حاليًا هناك انفجارات في مدينة إنرغودار. الاستفزازات مستمرة. هناك قصف من قبل المحتلين»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرفض المسؤولون الروس في المنطقة هذه التأكيدات ويتهمون الجيش الأوكراني بالقيام بأعمال القصف.

