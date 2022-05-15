Atwasat

6.2 مليون حالة وفاة بـ«كورونا» حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 01:39 مساء
6.2 مليون حالة وفاة بـ«كورونا» حول العالم
سيدة أميركية ترتدي الكمامة إلى جوار أعلام الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 521.1 مليون حتى صباح اليوم الأحد، بينما سجلت ستة ملايين و263 ألف وفاة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 521 مليونا و128 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 263 ألف وفاة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- إصابات كورونا ترتفع عالميا إلى 517.3 مليون.. و11.33 مليار يحصلون على اللقاح
- ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في أميركا إلى 81.8 مليون

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و404 ملايين جرعة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»

أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية

بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في ...
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي
تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي
استمرار المعارك الضارية في شرق أوكرانيا وسط تباطؤ تقدم القوات الروسية
استمرار المعارك الضارية في شرق أوكرانيا وسط تباطؤ تقدم القوات ...
«فرانس برس»: 10 قتلى في إطلاق نار بنيويورك
«فرانس برس»: 10 قتلى في إطلاق نار بنيويورك
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
عشرات الآلاف من الأميركيين يتظاهرون دفاعا عن حق الإجهاض
عشرات الآلاف من الأميركيين يتظاهرون دفاعا عن حق الإجهاض
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
المزيد
6.2 مليون حالة وفاة بـ«كورونا» حول العالم
6.2 مليون حالة وفاة بـ«كورونا» حول العالم...
فنلندا تقرر تقديم طلب الانضمام إلى الناتو
فنلندا تقرر تقديم طلب الانضمام إلى الناتو...
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول ......
عشرات الآلاف من الأميركيين يتظاهرون دفاعا عن حق الإجهاض
عشرات الآلاف من الأميركيين يتظاهرون دفاعا عن حق الإجهاض...
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط