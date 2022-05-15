6.2 مليون حالة وفاة بـ«كورونا» حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 521.1 مليون حتى صباح اليوم الأحد، بينما سجلت ستة ملايين و263 ألف وفاة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 521 مليونا و128 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 263 ألف وفاة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و404 ملايين جرعة.

