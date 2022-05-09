إصابات كورونا ترتفع عالميا إلى 517.3 مليون.. و11.33 مليار يحصلون على اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 517.3 مليون حالة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 11.33 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 517 مليونا و357 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و251 ألف وفاة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وبلغ عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم، 11 مليارا و 339 مليون جرعة.