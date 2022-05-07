ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في أميركا إلى 81.8 مليون

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، إلى 81.8 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أعلى من متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 9.29 مليون حالة ، بزيادة 0.3% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية «فلوريدا» زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى ستة ملايين.

فيما شهدت ولاية كانساس أيضًا، أكبر عدد من حالات الوفاة، المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 55 شخصًا.