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ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أميركا إلى 81 مليونا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 03:15 مساء
ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أميركا إلى 81 مليونا
نقل جثث إلى شاحنة مبردة بالقرب من مستشفى وايكوف هايتس في نيويورك. (أ ف ب)
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ليصل إلى 81 مليون إصابة حتى الساعة 12 ودقيقة واحدة، صباحًا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتضاهي الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 9.19 مليون حالة، بزيادة 0.2% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

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وشهدت ولاية «فلوريدا» زيادة بنسبة 0.6% في عدد الحالات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 5.94 مليون، بينما سجلت ولاية «كاليفورنيا» أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ 162 حالة.

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