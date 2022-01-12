فاوتشي: بعد «أوميكرون» ستكون أميركا على عتبة التعايش مع «كورونا»

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي. (أ ف ب)

اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية، أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة «قد تكون» على عتبة «فترة انتقالية» سيكون ممكنًا بعدها «التعايش مع فيروس كورونا»، رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جراء الإصابة بالفيروس.

وقال فاوتشي: «في وقت يتقدم (تفشي) أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعًا فيه (...) مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر» الإصابة، وأضاف خلال لقاء نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات «كوفيد-19» التي استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب في مستشفيات في كل أنحاء البلاد. ويقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، حسب بيانات وزارة الصحة الأميركية، الثلاثاء. وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في 14 يناير 2021، منذ عام بالتمام والكمال تقريبًا.

- فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع

وقال فاوتشي: «لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول فلنتعايش مع الفيروس، بسبب خصوصًا الضغط الحالي على نظام الرعاية، وأضاف: «لكنني أعتقد أننا سنصل إليها».

ورجح أن يُصاب «الجميع تقريبًا» بالمتحور «أوميكرون» لأنه شديدة العدوى، مشيرًا إلى أن من غير المرجح أن يجرى القضاء على «كوفيد-19» بشكل كامل، وتابع: «لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حيواتنا لمدة أطول» داعيًا إلى وضع «استراتيجية جديدة» قريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات خصوصًا بـ«أوميكرون» الذي أصبح مهيمنًا خلال أسابيع. وتسجل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر ديسمبر.