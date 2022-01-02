فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 08:55 مساء
مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الوباء أنتوني فاوتشي. (أ ف ب)

قال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي الأحد إن بلاده تشهد «ارتفاعا حادا للغاية» في حالات الإصابة بكوفيد مع تفشي المتحورة أوميكرون، مرجحا أن تتحقق ذروة الموجة بعد أسابيع فقط.

وصرح فاوتشي لشبكة إيه بي سي «نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات»، واصفا معدل الإصابة المتصاعد بأنه «غير مسبوق». وأوضح الخبير أن منحنى الإصابات شهد «ارتفاعا شبه عموديّ»، وفق «فرانس برس».

 440 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة
مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء العالم، تم تسجيل أكثر من 440 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الجمعة، بزيادة تقارب 200 ألف إصابة عن ذروة الحصائل المسجلة في فبراير الماضي. لكن فاوتشي قال إن تجربة جنوب إفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية بسرعة انتشارها نفسها تقريبا.

-  ارتفاع عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» في المستشفيات.. وفاوتشي: معالجة مشكلة فحوص كشف الإصابة قريبا
-  فاوتشي: «أوميكرون» ينتشر في كل أنحاء العالم

وأضاف أن الأدلة تتزايد على أن أوميكرون أقل شدّة من المتحورات السابقة. ومعدلات الوفيات والاستشفاء في الولايات المتحدة أقل بكثير في الأسابيع الأخيرة مما كانت عليه خلال موجات كوفيد الأخرى. وتحاول الولايات المتحدة، مثل البلدان الأخرى، إيجاد توازن يحمي الصحة العامة بدون الإضرار بالاقتصاد وبالخدمات الرئيسية مثل الشرطة والسفر الجوي.

 استمرار التعليم الحضوري بأمان 
ومع استعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة الإثنين بعد عطلة نهاية العام، قال  فاوتشي ووزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا إنهما يعتقدان في استمرار التعليم الحضوري بأمان إذا تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وناشد فاوتشي مرة أخرى الآباء تلقيح أطفالهم ووضع الكمامات وإجراء الفحوص إذا لزم الأمر. وقال خبير الأمراض المعدية «أعتقد أنه مع كل هذه الاجراءات مجتمعة، من الآمن بما يكفي إعادة الأطفال إلى المدرسة، مقارنة مع الآثار السلبية لإبقائهم خارجها».

في غضون ذلك، قال الوزير كاردونا إن العودة إلى المدارس ستكون صعبة ولكنها ضرورية. وصرح لقناة فوكس نيوز سنداي «أعتقد أنه ستكون هناك مطبات في الطريق، خصوصا غدا» الإثنين، مع تغيّب عدد كبير من المعلمين والموظفين المرضى.

من جانبه، قال إريك آدامز الذي أدى اليمين رئيسا لبلدية نيويورك إن لا خيار سوى عودة الأطفال إلى المدرسة بأمان. وأضاف في تصريح لشبكة إيه بي سي «لقد خسرنا نحو عامين من التعليم... لا يمكننا تكرار ذلك... المكان الأكثر أمانا للأطفال هو المدرسة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
مأساة جامعي النفايات في جنوب أفريقيا تتحول إلى فن
ثقافة وفن
تشاد: انطلاق «الحوار الوطني» في 15 فبراير.. ومعارضون يرفضون المشاركة
دولى
أميركا: ثلوج تساعد على إخماد حرائق دمرت أكثر من 500 منزل في كولورادو
دولى
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
العراق: الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية
علوم وتكنولوجيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
طب وصحة
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
كاركاتير حليم - احتفال المسؤولين بالعام الجديد 2022
كاريكاتير
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
الرياضة الليبية تجني 6 مكاسب قبل وداع 2021
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»