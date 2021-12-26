ارتفاع عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» في المستشفيات.. وفاوتشي: معالجة مشكلة فحوص كشف الإصابة قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 10:18 مساء
أنتوني فاوتشي في البيت الأبيض في واشنطن. (أ ف ب)

أكد كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة، أنتوني فاوتشي الأحد، أن النقص في فحوص «كوفيد-19» لكشف الإصابة في الولايات المتحدة سيتم حله قريبًا، في وقت تشهد البلاد زيادة في الحالات بسبب المتحور «أوميكرون».

وقال عالم الأوبئة لشبكة «إيه بي سي» «إحدى المشكلات في الوقت الراهن هي أن (الفحوص) لن تكون متاحة للجميع قبل يناير». وتدارك «لكننا نعالج مشكلة الفحوص وسيتم تصحيح هذا الأمر قريبًا جدًا»، مقرًا بأنه يشعر بالإحباط نتيجة ذلك، وفق «فرانس برس».

وواصل المتحور «أوميكرون» الانتشار في الولايات المتحدة، وسجلت سلطات الصحة في نيويورك ازدياد عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج من كوفيد، فيما وعد البيت الأبيض الأحد بتجاوز النقص في توافر فحوص كشف الفيروس في البلاد. 

وأفادت وزارة الصحة بولاية نيويورك في بيان أصدرته الجمعة أنها «تراقب عن كثب الارتفاع المتزايد في حالات استشفاء الأطفال المرتبطة بكوفيد-19».  وأضافت أن «أكبر زيادة سجلت في مدينة نيويورك حيث تضاعف عدد حالات الاستشفاء أربع مرات» بين الخامس والتاسع عشر من ديسمبر. ونصف هذه الحالات لأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، أي أنهم لم يبلغوا سن التطعيم بعد.

إقبال كبير على الفحوص بمناسبة أعياد نهاية العام
ولمناسبة أعياد نهاية السنة، شهدت الولايات المتحدة اقبالًا كبيرًا على الفحوص وخصوصًا على تلك التي يتم إجراؤها في المنزل.

في الوقت نفسه، سجل عدد حالات كوفيد ارتفاعًا في الأيام السبعة الماضية بسبب انتشار المتحور أوميكرون، بمعدل تجاوز الأحد 175 ألف حالة جديدة يوميًا، وفقًا لبيانات مركز الوكالة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة.

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وأوضح فاوتشي أن هذه الوقائع المتزامنة مسؤولة جزئيًا عن هذا «الطلب الكبير» الذي أدى إلى نقص الفحوص، وقال «بالطبع علينا القيام بعمل أفضل».

قرر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إعلان عمليات شراء ضخمة لهذه الفحوص من قبل الحكومة الفدرالية: 500 مليون وحدة سيتم توزيعها مجانًا لمن يطلبها. لكن لن يتم تسليم هذه الفحوص حتى يناير ما أثار انتقادات شديدة للبيت الأبيض الذي يركز في استراتيجيته لمكافحة كوفيد-19 منذ أسابيع على التطعيم. 

مخاوف من امتلاء المستشفيات بالمرضى 
ووجه إلى الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في 6 ديسمبر، بعد أيام من رصد المتحور«أوميكرون» للمرة الأولى في الولايات المتحدة، سؤال حول صعوبة تأمين الفحوص في البلاد. فأجابت بسخرية «هل علينا أن نرسل فحصًا مجانيًا لجميع الأميركيين؟ هل هذا المطلوب؟».

وتطرق فاوتشي أيضًا إلى المتحور أوميكرون وخطورته. وإذ أقر بأنه «شديد العدوى»، أثنى على البيانات التي كشفتها دراسات أجريت في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والتي يبدو أنها تشير إلى أن إصابات هذا المتحور أقل خطورة.

وأضاف «المشكلة التي لا نريد أن نظهر تساهلا معها هي أنه عندما يكون لديك هذا الكم الهائل من الإصابات الجديدة، فإن ذلك قد يتجاوز التراجع الفعلي لمدى الخطورة»، معربًا عن تخوفه من امتلاء المستشفيات بالمرضى.

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