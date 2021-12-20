فاوتشي يحذر من انتشار «أوميكرون» في كل أنحاء العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:15 صباحا
كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنطوني فاوتشي، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، من انتشار «أوميكرون»، المتحور من فيروس «كورونا» المستجد، في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي لشبكة «سي إن إن»، إن «هذا الفيروس غير عادي»، في إشارة إلى سرعة انتشار «أوميكرون»، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا و«سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء»، حسب وكالة «فرانس برس».

وصرح لقناة «إيه بي سي»، بأن المتحور ينتشر «بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا»، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع: «عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين»، حاضا الأميركيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

- «الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور

وقال فاوتشي لشبكة «إن بي سي» إن الفيروس «ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا». وتسبب الأمر في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأعلن السيناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020، على «تويتر» أنهما مصابان بـ«كوفيد-19» وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة، لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بـ«أوميكرون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
الإمارات تلغي الرقابة على الأفلام السينمائية مع إدراج تصنيف «+21 عامًا»
ثقافة وفن
المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
قريميدة يؤكد رسالة «كاف» الخاصة بتأهل الاتحاد رسميا في «الكونفدرالية» على حساب ...
رياضة محلية
تونس: بلاستيك النفايات ثروة مهدورة
اقتصاد
كلوب يضع لقاح «كورونا» ضمن شروط التعاقدات الجديدة في «ليفربول»
رياضة عالمية
اليوم.. ذكرى استشهاد يوسف بورحيل قائد المقاومة بعد عمر المختار
ليبيا
تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟