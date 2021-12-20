فاوتشي يحذر من انتشار «أوميكرون» في كل أنحاء العالم

كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنطوني فاوتشي، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، من انتشار «أوميكرون»، المتحور من فيروس «كورونا» المستجد، في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي لشبكة «سي إن إن»، إن «هذا الفيروس غير عادي»، في إشارة إلى سرعة انتشار «أوميكرون»، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا و«سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء»، حسب وكالة «فرانس برس».

وصرح لقناة «إيه بي سي»، بأن المتحور ينتشر «بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا»، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع: «عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين»، حاضا الأميركيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

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وقال فاوتشي لشبكة «إن بي سي» إن الفيروس «ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا». وتسبب الأمر في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأعلن السيناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020، على «تويتر» أنهما مصابان بـ«كوفيد-19» وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة، لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بـ«أوميكرون».