«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 09:47 مساء
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (أ ف ب)

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، مضيفة أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشيًا محليًّا.

وذكرت المنظمة في بيان أن «أوميكرون» ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معًا، بحسب «يورو نيوز».

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وصنفت المنظمة المتحور «أوميكرون» على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر، فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

وقالت: «لا تزال البيانات محدودة بشأن خطورة (أعراض) أوميكرون. مطلوب مزيد البيانات لفهم مدى شدته ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم والمناعة الموجودة بالفعل».

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