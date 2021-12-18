تطورات «أوميكرون» في العالم: تشديد القيود لمكافحة المتحور الجديد بالتزامن مع زيادة الضغوط على غير الملقحين

أحد أفراد طاقم طبي يسحب مسحة من مواطن في فرنسا. (الإنترنت)

قبل أسبوع من عيد الميلاد، تم تشديد القيود عبر العالم للجم الانتشار الخاطف للمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، ما حمل رئيس بلدية لندن على إعلان حالة «حدث كبير»، وباريس إلى إلغاء عروض الألعاب النارية والاحتفالات بحلول السنة الجديدة على جادة الشانزليزيه.

فبعد شهر فقط على رصدها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، باتت المتحورة «أوميكرون» موجودة في حوالى ثمانين بلدا وتنتشر بسرعة هائلة في أوروبا، حيث يتوقع أن تصير النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير بحسب المفوضية الأوروبية، بحسب «فرانس برس».

حالة «حدث كبير» في العاصمة البريطانية

وبات «أوميكرون» منتشرًا بكثافة في بريطانيا، وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان، السبت، عن «قلقه الكبير» معلنًا حالة «حدث كبير» في العاصمة البريطانية تستلزم ردًّا منسقًا من الأجهزة العامة.

وسبق أن أعلن خان حالة «حدث كبير» في لندن في 8 يناير الفائت عقب تفشي موجة إصابات بفيروس «كورونا» أيضًا، لكنه عاد وألغاها بعد شهر مع انخفاض عدد الإصابات.

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وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، السبت، إنه تم رصد أكثر من 10 آلاف إصابة مؤكدة جديدة بالمتحور «أوميكرون»، ليبلغ العدد التراكمي ما يقارب 25 ألفًا. وبحسب عدة وسائل إعلام بريطانية، تنوي الحكومة حظر التجمعات في الداخل بعد عيد الميلاد لمدة أسبوعين في محاولة لكبح هذا التفشي.

إغلاق المطاعم وإلغاء الحفلات

في باريس، أعلنت البلدية السبت، إلغاء، الألعاب النارية والحفلات الموسيقية المقررة في جادة الشانزليزيه ليلة رأس السنة. وطلب رئيس الوزراء جان كاستكس من المجالس البلدية، الجمعة، إلغاء الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية مساء 31 ديسمبر، مع حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة.

وفي أيرلندا، ستقفل الحانات والمطاعم عند الساعة الثامنة مساءً اعتبارًا من الأحد حتى نهاية يناير. أما الدنمارك التي سجلت الجمعة عددًا قياسيًّا جديدًا بلغ 11 ألف حالة من بينها 2500 بالمتحور «أوميكرون»، فستغلق اعتبارًا من الأحد ولمدة شهر المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية، فضلًا عن المتنزهات الترفيهية والمتاحف.

وفي هولندا يتوقع إعلان إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد»، مساء السبت، بعدما دعا فريق الخبراء الذي يقدم توصيات للحكومة إلى العودة لإغلاق صارم للحد من انتشار المتحور «أوميكرون».

وفي القارة الأميركية، ستعيد مقاطعة كيبيك الكندية العمل بنظام الحد من عدد الموجودين في الحانات والمطاعم والمتاجر. أما في آسيا، فتعيد كوريا الجنوبية اعتبارًا من السبت العمل بساعات إغلاق إلزامية للمقاهي والمطاعم ودور السينما وأماكن عامة أخرى على أن تقتصر اللقاءات الخاصة من الآن وصاعدًا على أربعة أشخاص.

قيود على السفر وفترة حجر

وبدأت تفرض قيود أولى على السفر نهاية هذا الأسبوع. فتعتمد فرنسا اعتبارًا من السبت لزوم وجود «سبب قاهر» للمسافرين الوافدين من بريطانيا والمتوجهين إليها.

وداخل الاتحاد الأوروبي باتت بعض الدول مثل إيرلندا والبرتغال وإيطاليا واليونان تفرض على المسافرين الأوروبيين حتى الملقحين منهم، التزود بفحص تشخيص سلبي النتيجة.

وستفرض ألمانيا التي صنفت الجمعة فرنسا والدنمارك بلدين «عاليي المخاطر»، على المسافرين غير الملقحين الآتين من هذين البلدين فترة حجر. كذلك، دعت المقاطعات الألمانية الحكومة المركزية، السبت، إلى تشديد قواعد الدخول للحد من انتشار «أوميكرون» وتعليق الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة.

وأعلنت لاوس أنها تخطط لإعادة فتح البلاد جزئيًّا أمام المسافرين الأجانب في العام الجديد، ما ينعش القطاع السياحي بعد إغلاق الحدود لأكثر من 18 شهرًا لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وتترافق هذه الإجراءات أينما كان مع ضغوط متزايدة على غير الملقحين تصل أحيانًا إلى حد إلزام تلقي اللقاح.

ففي لوس أنجليس ينبغي اعتبارًا من السبت على كل موظفي البلدية بمن فيهم عناصر الشرطة والإطفاء الذين لم يحصلوا على أي استثناء ديني أو صحي تلقي اللقاح، وإلا وضعوا في عطلة إدارية. وتفيد أجهزة البلدية بأن أكثر بقليل من 430800 موظف بلدي، أي 79% من العدد الإجمالي، تلقوا اللقاح حتى هذا الأسبوع.

الشهادة الصحية «شهادة لقاحية» إجبارية في فرنسا

واعترض بعض عناصر الشرطة والإطفاء على إلزامية تلقي اللقاح وحاولوا دون جدوى حتى الآن تعليق الإجراء عبر اللجوء إلى مسار قضائي.

وفي سويسرا، سيسمح فقط للملقحين أو المتعافين من «كوفيد-19» اعتبارًا من الإثنين بدخول المطاعم والمؤسسات الثقافية والمنشآت الرياضية والترفيهية فضلًا عن الفعاليات التي تقام داخل قاعات.

وفرض اللقاح سيدخل حيز التنفيذ أيضًا في فرنسا مطلع السنة بحيث ستصبح الشهادة الصحية «شهادة لقاحية» على ما أعلن، الجمعة، رئيس الوزراء جان كاستكس.

في موازاة ذلك، بات التلقيح يشمل الأطفال في دول عدة مع انضمام البرازيل إلى البلدان التي باشرت ذلك مثل كندا والولايات المتحدة وإسرائيل وتشيلي والبرتغال وإيطاليا واليونان وقبرص والدنمارك.

وأطلقت البرتغال إحدى الدول التي لديها أعلى معدل تلقيح في العالم، السبت حملتها لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا. وتبدأ فرنسا بدورها الأربعاء المقبل تلقيح الأطفال بين الخامسة والحادية عشرة على ما قال وزير الصحة أوليفييه فيران.