«الصحة العالمية» توافق بصورة طارئة على لقاح «كوفوفاكس» الهندي ضد كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 05:05 مساء
عنصر طبي يمسك بعبوة لقاح. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، الجمعة، موافقتها على استخدام لقاح «كوفوفاكس» الهندي المضاد لفيروس كورونا «كوفيد-19»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت المنظمة إن هذا اللقاح «ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءًا من آلية كوفاكس (النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19)، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل».

وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى تلقيح 40% من السكان في كل الدول التي تحصل على اللقاحات بحلول نهاية العام الجاري.

ويعطى اللقاح الهندي على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات.

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