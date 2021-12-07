فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ

مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي. (أ ف ب)

أكد كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الثلاثاء، أن تحديد مدى شدة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ من سابقاته، بل قد يكون أخف.

وقال فاوتشي: «من شبه المؤكد بأنه ليس أكثر شدة من دلتا.. هناك إشارات إلى أنه قد يكون أقل شدة»، بحسب «فرانس برس».

وسُجلت أول إصابة بسلالة «B.1.1.529»، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون»، في بوتسوانا، 11 نوفمبر، لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى، فيما انتشر المتحور في عدد من الدول بعد ذلك.

وأكدت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أنه عثر على متحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» حتى الآن في 38 دولة. وقالت: «تلقينا تقارير عن متحور (أوميكرون) من 38 دولة»، موضحة أن «هذه الدول تقع في جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية».

من جهته، دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، جميع الدول الأعضاء في المنظمة «إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتكافئة مع الخطورة بالتوافق مع القواعد الطبية الصحية الدولية». وشدد على أن «الاستجابة العالمة يجب أن تكون هادئة ومنسقة ومتسقة».