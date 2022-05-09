شارل ميشال اضطر للاحتماء من القصف أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اضطر للاحتماء بسبب ضربات صاروخية، أثناء زيارة مفاجئة إلى أوديسا، المدينة الرئيسية في جنوب أوكرانيا.

وأكد المصدر أن خلال لقاء بين ميشال ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، «اضطر المشاركون إلى مقاطعة الاجتماع للاحتماء لأن صواريخ ضربت منطقة أوديسا مرة أخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- المفوضية الأوروبية تبدي «رأيها» في يونيو بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن المفوضية ستبدي «رأيها» الشهر المقبل، بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لايين، في تغريدة أنها تحدّثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتتطّلع إلى الحصول على إجابات على استبيان عضوية الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن «المفوضية الأوروبية ستسعى إلى إبداء رأيها في يونيو»، بحسب وكالة «فرانس برس».