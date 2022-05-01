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الشرطة تعتقل العشرات في مظاهرات عيد العمال بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 04:46 مساء
الشرطة تعتقل العشرات في مظاهرات عيد العمال بتركيا
الشرطة التركية خلال مظاهرات في اسطنبول. (الإنترنت)
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اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في تركيا عشرات المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول للمشاركة في مظاهرة في يوم عيد العمال احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها التضخم المستعر.

وسمح مكتب حاكم إسطنبول بالاحتفال بعيد العمال في منطقة أخرى واعتبر أن أي تجمعات في مناطق غيرها غير مُصرح بها وغير قانونية، بحسب «رويترز».

وذكرت وكالة «دمير أورين للأنباء» أن الشرطة اعتقلت 30 شخصًا في منطقة بشكطاش وسط المدينة و22 في شيشلي. وقال بيان صادر عن مكتب حاكم إسطنبول اليوم الأحد، إن 164 محتجا اعتقلوا في أنحاء المدينة بسبب «محاولة إقامة مظاهرات غير قانونية».

زيادة معدل التضخم السنوي في تركيا
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» يوم الخميس أنه من المتوقع أن يزيد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 68 بالمئة في أبريل  مدفوعًا بالصراع الروسي - الأوكراني وزيادة أسعار السلع وأنه لن يتراجع بشكل طفيف سوى بنهاية العام.

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قال رئيس اتحاد نقابات العمال التركية أرجون أتالاي «موضوعنا الأساسي لهذا العام يجب أن يكون تكلفة المعيشة» وطالب بأن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور شهريًا بما يعكس ارتفاع الأسعار.

وتابع قائلًا «التضخم يتم إعلانه في بداية كل شهر. يجب أن يضاف ذلك للرواتب كل شهر».

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