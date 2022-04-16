ماكرون يطلق وعودا بيئوية.. ولوبن تتعهد بالدفاع عن «الأكثر هشاشة»

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد إيمانويل ماكرون بوضع قضايا البيئة في صلب ولايته الرئاسية الجديدة، في حين أكدت مارين لوبن أنها ستدافع عن «الأكثر هشاشة»، في ظل احتدام المواجهة بين المرشحين للرئاسة الفرنسية الطامحين لاجتذاب ناخبي اليسار الذين سيسيِّرون دفة الاقتراع في 24 أبريل.

ويواصل الرئيس المنتهية ولايته، وغريمته من اليمين المتطرف حملة بلا هوادة، ويجاهر كل منهما بأنه سيجمع شمل الأمة، وفق «فرانس برس».

اليوم الثامن ما قبل الاستحقاق الرئاسي

وفي اليوم الثامن ما قبل الاستحقاق الرئاسي، تظاهر مئات الأشخاص في باريس، وفي نحو ثلاثين مدينة فرنسية أخرى، ضد اليمين المتطرف الذي لم يبدُ يومًا قريبًا بهذه الدرجة من الظفر بالرئاسة، بالرغم من اتساع الفارق بين لوبن وماكرون في الاستطلاعات الأخيرة، التي توقعت فوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة 55.5%.

- نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تجمع كبير لماكرون في مرسيليا وتظاهرات مناهضة لليمين المتطرف

وتوقعت السلطات مشاركة نحو 15 ألف شخص في التظاهرات المقامة في أنحاء فرنسا بدعوة من عدة منظمات ونقابات.

وقال فرنسوا سوتريه، الرئيس المشارك في «الحركة من أجل التمييز والصداقة بين الشعوب» (مراب) الذي انضم إلى التظاهرة المنظمة في باريس، «نخشى أن يتسلم اليمين المتطرف زمام السلطة... ونحن لا نريد أن تكون مارين لوبن سيدة الإليزيه. نحن هنا لنقول: صوتوا لمنع وصولها إلى السلطة. نحن لا نقول: صوتوا لماكرون. لكن الغرض واحد».

وعود بيئوية.. وتجديد سياسته «تجديدًا كاملًا»

وخلال تجمع انتخابي في مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، توجه ماكرون مباشرة إلى ناخبي اليسار، لا سيما مناصري الخضر، متعهدًا بأنه في حال إعادة انتخابه، سيكلف رئيس الوزراء مباشرة مهام التخطيط البيئوي.

وقال الرئيس، الطامح لولاية ثانية أثناء تجمع في حديقة قصر فارو تحت شمس قوية، «السياسة التي سوف أنتهجها خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون مراعية للبيئة».

وتعهد أمام بضع آلاف الأشخاص بتجديد سياسته «تجديدًا كاملًا»، مؤكدًا أنه استوعب الرسالة الموجهة خلال الدورة الأولى مع تحقيق زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون المدافع عن التخطيط البيئوي أفضل أداء لتكتله بجمعه 22% من الأصوات بفارق بسيط عن لوبن التي جمعت 23.1%. وبيت القصيد هو «مضاعفة الوتيرة» لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وفي حين كان موضوع مكافحة الاختلال المناخي غائبًا طوال الحملة الانتخابية تقريبًا، أعرب ماكرون عن نيته فتح «آفاق جديدة» للسنوات المقبلة، مدافعًا عن محصلته الرئاسية بالقول: «لم نبقَ مكتوفي الأيدي» ومتهمًا غريمته بالتشكيك في التغير المناخي.

وصرح: «الخيار واضح، فاليمين المتطرف يحمل مشروعًا قائمًا على التشكيك المناخي يهدف إلى القضاء على الطواحين الهوائية».

«إذا صوت الشعب، كسب المعركة»

وفي الوقت عينه، كانت زعيمة اليمين المتطرف منشغلة في بلدة سان ريمي-سور-آفر الصغيرة في الشمال الغربي التي منحتها 37.2% من أصوات أبنائها. وتعهدت بإدارة فرنسا مثل «ربة أسرة» والدفاع عن «الأكثر هشاشة». وقالت للسكان الذين أتوا للإعراب عن شواغلهم من أعباء ثقيلة وقلة المساعدات والتجهيزات المكيفة لحاجات ذوي الإعاقة: «سوف أكون صوتكم».

وصرحت لوبن، التى تخشى امتناع الكثيرين عن التصويت، «إذا صوت الشعب، كسب المعركة». وفي ظل التظاهرات المناوئة لليمين المتطرف والدعوات الكثيرة إلى التصويت لصالح ماكرون، نددت مارين لوبن بما قالت إنه «تهويل شرس... قلما يحترم الديمقراطية».

وصرحت بأن النظام الذي يجسده ماكرون ومناصروه «يتضعضع لأنه يرى أن الشعب يريد استرجاع السلطة».

وتُكشف، مساء السبت، النتائج الأولية لاستطلاع أطلقه جان-لوك ميلانشون لسبر نوايا مناصيره المقدر عددهم بنحو 310 آلاف شخص للدورة الثانية من الانتخابات. وكان زعيم اليسار الراديكالي دعا بعيد إعلان نتائج الدورة الأولى إلى «عدم إعطاء صوت واحد للسيدة لوبن».