نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد بحصوله على 27.85% من الأصوات، متقدما على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن (23.15%)، التي سيواجهها في الدورة الثانية، فيما خرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21.95%، بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وبلغت نسبة المقاطعة 26.31% من الناخبين المسجلين، وهو أعلى مستوى لدورة أولى من انتخابات رئاسية بعد نسبة 28.4% المسجلة في 2002، وفق وكالة «فرانس برس».