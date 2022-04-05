إسبانيا تطرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قررت إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيًا روسيًا، «بمفعول فوري»، لأنهم يشكلون «تهديدًا لمصالح البلاد»، على ما أعلن وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وحذت إسبانيا، بذلك حذو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك التي عمدت إلى طرد دبلوماسيين روس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولا سيما بعد العثور قبل أيام على جثث كثيرة في مدينة بوتشا.

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فيما ندد الكرملين في وقت سابق اليوم، بـ«ضيق البصيرة» الأوروبية، إثر طرد بلدان في أوروبا أكثر من 120 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات إعلامية «هو أمر مؤسف.. فالحدّ من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة ينمّ عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقّد بعد أكثر»، العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة فرانس برس.