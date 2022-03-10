الروس على مشارف كييف.. هذه مستجدات الوضع العسكري في أوكرانيا بعد المفاوضات بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

لم يتوصل وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني، اليوم الخميس، إلى اتفاق في تركيا حول عقد هدنة، وذلك خلال أول لقاء بينهما منذ بدء هجوم الجيش الروسي الذي يواصل زحفه مع وصول دباباته إلى مداخل العاصمة كييف.

وفي أنطاليا بجنوب تركيا، تمسك الوزيران الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا بمواقفهما خلال الاجتماع الأول على هذا المستوى منذ 24 فبراير، برعاية نظيرهما التركي مولود تشاوش أوغلو، حسب وكالة «فرانس برس»

وقال كوليبا للصحفيين: «تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يجرِ إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه»، مضيفا أنه يأمل في أن يتمكن من مواصلة النقاش مع نظيره الروسي. وأوضح كوليبا إن لافروف أكد له أن روسيا «ستواصل عدوانها إلى أن نقبل شروطهم بالاستسلام»؛ لكنه أكد للصحفيين أن أوكرانيا «لم ولن تستسلم».

من جانبه، قال لافروف إن روسيا تريد مواصلة الحوار مع أوكرانيا لكنه اعتبر أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، التي تجري على مستوى تمثيل أدنى لا بديل لها.

جولات من التفاوض لم تسفر عن جديد

وجرت منذ بداية الغزو ثلاث جولات من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في بيلاروسيا، حليفة روسيا، أسفرت عن وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات المحاصرة. لكن روسيا اتُهمت مرارا بانتهاك هذه الاتفاقيات. وقال لافروف «لا نعتزم مهاجمة بلدان أخرى، نحن لم نهاجم أوكرانيا».

وأقر وزير الخارجية التركي الذي شارك في المحادثات بأن أحدا لم يتوقع أن يحدث هذا اللقاء معجزة، لكنه أعرب عن أمله في تنظيم قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعلى خط موازٍ، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثات هاتفية مع بوتين على ضرورة مرور أي حل لهذه الأزمة بمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، وفق مصدر حكومي ألماني.

الوضع الميداني في أوكرانيا

في الأثناء، يواصل الجيش الروسي الحصار الذي يفرضه على مدن كبرى وحملة القصف المكثف على غرار تلك التي استهدفت مستشفى للأطفال أمس الأربعاء في ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف (جنوب شرق) المحاصر من قبل القوات الروسية.

وأعلنت رئاسة بلدية ماريوبول الخميس الماضي مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة في حصيلة جديدة وإصابة 17 شخصا بجروح أمس فيها. وعلى صعيد منفصل قتل شخص رابع في غارة صباح الخميس.

ووصف الاتحاد الأوروبي قصف المستشفى في ماريوبول الذي استدعى موجة إدانات دولية، بأنه جريمة حرب شنيعة، فيما دان البيت الأبيض الاستخدام الوحشي للقوة ضد المدنيين. كما ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما سماه بـ«هجوم غير أخلاقي».

وقال لافروف إن المستشفى كان يستخدم قاعدة لكتيبة قومية. وأوضح: «استولت كتيبة آزوف ومتطرفون آخرون على عيادة التوليد منذ فترة طويلة وتم طرد جميع الحوامل والممرضات وجميع موظفي الدعم».

وقتل ما لا يقل عن 71 طفلا في أوكرانيا وجرح أكثر من مئة منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، على ما أعلنت ليودميلا دينيسوفا المكلفة حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني اليوم الخميس.

الروس على مشارف كييف

وبحسب رئاسة الأركان الأوكرانية، تواصل القوات الروسية عمليتها العدوانية لمحاصرة كييف بينما تهاجم على جبهات أخرى مدن إيزيوم وبتروفسكي وهروتشوفاكا وسومي وأختيركا وفي منطقتي دونيتسك وزابوريجيا.

ووصلت دبابات روسية اليوم الخميس إلى أطراف المناطق الواقعة شمال شرق العاصمة. وأفاد مراسل الوكالة الفرنسية بأأن أعمدة من الدخان تصاعدت في بلدة سكايبين الواقعة على بعد أقل من كيلومتر من آخر حاجز للقوات الأوكرانية قبل المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة.

ومساءً، سقط وابل من الصواريخ الروسية من نوع غراد في بلدة فيليكا ديميركا المهجورة على بعد خمسة كيلومترات من أطراف العاصمة، وانفجر نحو عشرين منها على مقربة من فريق فرانس برس.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الخميس أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء الغزو الروسي للبلد في 24 فبراير.

دعم أميركي ودولي

وأقر مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأربعاء ميزانية فدرالية جديدة تتضمن تخصيص نحو 14 مليار دولار للأزمة الأوكرانية. ويفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على النص الذي يتألف من شق اقتصادي وآخر إنساني وينص كذلك على مد كييف بشحنات أسلحة وذخائر.

كما وافق صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على تقديم مساعدة طارئة تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار لأوكرانيا.

واشنطن: إنما للمساعدات حدود

لكن في الوقت نفسه، رفضت واشنطن الأربعاء بشكل قاطع عرض بولندا تسليم الجيش الأميركي طائراتها من طراز ميغ-29، ليسلمها بدوره إلى أوكرانيا، معتبرة أنه اقتراح ينطوي على مجازفة وقد يؤدي إلى تصعيد روسي.

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، الولايات المتحدة بتمويل برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مدعية أنها عثرت على أدلة في هذا الاتجاه في مختبرات أوكرانية.