الغرب يرى مؤشرات إيجابية.. ماكرون وبايدن يريدان «التحقق» من صحة الانسحاب الروسي من الحدود الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

توافق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، على ضرورة «التحقق» من إعلان بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية، معتبرين أنها «إشارة أولى مشجعة»، وفق الإليزيه.

وخلال هذه المكالمة التي استمرت نحو ساعة، دعا الرئيسان أيضًا إلى الحفاظ على «تنسيق تام» في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المصدر نفسه.

مؤشرات إيجابية لتخفيف حدة التوتر

أكد القادة الغربيون، الثلاثاء، وجود مؤشرات إيجابية على أن روسيا تسعى لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا، بعدما أعلنت موسكو أنها ستسحب بعض قواتها التي نشرتها عند حدود جارتها.

وفي أول إعلان عن سحب قوات من بين أكثر من مئة ألف جندي حشدتهم روسيا عند حدود أوكرانيا، أكدت وزارة الدفاع في موسكو أن بعض الجنود والمعدات العسكرية ستعود إلى قواعدها فور انتهاء مناورات مقررة.

واتهم قادة غربيون موسكو بنشر قوات تمهيدًا لغزو محتمل لأوكرانيا الموالية للغرب، محذرين من أن أي هجوم سيقابل بعقوبات غربية شديدة. وبعد لقاء جمعه الثلاثاء بالمستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تريد حربًا «بالتأكيد» وترغب بالبحث عن حلول مع الغرب.

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وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس: «نحن مستعدون لمواصلة العمل معًا. نحن مستعدون للمضي قدمًا في مسار المفاوضات»، مؤكدًا: «انسحابًا جزئيًّا للقوات». وضم المستشار الألماني صوته إلى أصوات آخرين في الغرب أعربوا عن أملهم بوجود خطوات يتم اتخاذها باتجاه خفض التصعيد في الأزمة.

ه لا يمكن تحقيق أمن مستدام إلا مع روسيا

وقال شولتس: «كوننا نسمع الآن أنه تم سحب بعض القوات هو في أي حال مؤشر جيد». وأضاف: «بالنسبة إلى الأوروبيين، من الواضح أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام إلا مع روسيا، لا بمواجهتها». كما تحدث عن «تطور جيد» خلال محادثاته مع بوتين.

بدوره، أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن موسكو تدعو إلى «حوار براغماتي» فيما شدد على ضرورة مواصلة «العمل المشترك»، وفق ما نقلت عنه الخارجية.

ولم تنشر موسكو تفاصيل كثيرة عن سحب القوات ولم يصدر أي تأكيد بعد من الخارج. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، «لم نلمس أي مؤشر على خفض التصعيد على الأرض» لكن هناك «أسس لتفاؤل الحذر».