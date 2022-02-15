هجوم إلكتروني يستهدف مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تعرض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني.

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية، في وقت يخيم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها، وفق «فرانس برس».

«أمل خجول» بحثًا عن مخرج دبلوماسي

وشكل وصول المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إلى موسكو «أمل خجول» بحثًا عن مخرج دبلوماسي لتجنب حرب في أوكرانيا؛ إذ تشير الدول الغربية وروسيا إلى فرص خجولة للتوصل إلى ذلك، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وقبيل الزيارة حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موسكو الثلاثاء إلى «سحب قواتها» من محيط أوكرانيا.

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وأوضحت بيربوك في بيان «الوضع خطر للغاية ويمكن أن يتدهور في أي لحظة، علينا أن نغتنم كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي»، مضيفة «مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا ويعود لموسكو سحب قواتها»، وكان شولتس حض الإثنين خلال زيارة لكييف، روسيا إلى اغتنام «عروض الحوار» فيما يحتشد أكثر من مئة ألف جندي روسي عند حدود أوكرانيا وبينما أكدت الولايات المتحدة أن هذه القدرات عززت في الأيام الأخيرة.

المستشار شولتس يحذر من الهجوم

وحذر المستشار الألماني من أنه في حال وقوع هجوم «عندها سنتحرّك وسنتّخذ إجراءات واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على فرص التنمية الاقتصادية لروسيا». وتابع «هذا ما سأقوله في موسكو».

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي من جهته الإثنين إن «عملًا عسكريًا قد يحصل في أي وقت»، أما نظيره في وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، فشدد على أن الولايات المتحدة لم تلحظ «أي مؤشر ملموس إلى خفض التصعيد»، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن اعتبرا في محادثات هاتفية الإثنين أنه لا تزال ثمة «فرصة للدبلوماسية» لحل الأزمة القائمة حاليا حول أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو أيضا أن ثمة «فرصًا» لحلّ الأزمة الأوكرانية من خلال القنوات الدبلوماسية، في رده على سؤال لفلاديمير بوتين على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، وأضاف الوزير أن فرص الحوار «لم تُستنفد لكن يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمّى»، مشيرًا إلى أن موسكو «مستعدّة للاستماع إلى المقترحات المضادة الجادة»، وحتى لـ«مواصلة وتوسيع» تلك الفرص، واكتفى الرئيس الروسي بكلمة «حسنا» ردًا على كلام لافروف، ورأى لافروف أن بعض المقترحات الأميركية «بناءة».

وتحدثت وسائل إعلام عن احتمال أن يكون الأربعاء هو اليوم الذي اختارته روسيا لغزو أوكرانيا، وقد واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الاحتمال بقوله «يُقال لنا إن 16 فبراير سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة»، داعيًا الأوكرانيين إلى رفع العلم الوطني وإبراز لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم.