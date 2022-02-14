شولتس يطالب موسكو بـ«إشارات فورية لخفض التوتر» بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، موسكو، الإثنين، بـ«إشارات فورية لخفض التوتر» في النزاع حول أوكرانيا قبل زيارته إلى كييف وموسكو في ظل التصعيد بين روسيا والغرب.

وكتب شولتس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر»، وحذر بأن «عدوانا عسكريا جديدا سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا»، واصفا الوضع بأنه «لا يزال خطيرا جدا جدا».

وسبق أن قالت الحكومة الألمانية إن «التوتر» وصل بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة «حرجة» مع حشد قوات روس على الحدود الأوكرانية، يأتي هذا التصريح عشية زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للعاصمة الأوكرانية كييف وبعدها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية وفقًا لوكالة «فرانس برس» أمام صحفيين في برلين: «ازداد قلقنا.. نعتقد أن الوضع حرج، خطير جدًا»، فيما تتصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، روسيا إلى عدم التقليل من أهمية «وحدة» الأوروبيين و«تضامنهم»، مع استمرار الجهود الدبلوماسية الكثيفة لاحتواء الأزمة الأوكرانية.