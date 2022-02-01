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لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 10:43 صباحا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
ياباني يتلقى جرعة من لقاح موديرنا المضاد لوباء كوفيد-19 في 25 يونيو 2021 في طوكيو. (أ ف ب)
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منحت إدارة الدواء والغذاء الأميركية «إف دي إيه» لقاح «سبايكفاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»، والذي تنتجه شركة «موديرنا» موافقتها الكاملة بعد أن كان قد حصل سابقا على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

وقالت مفوضة «إف دي إيه» بالإنابة، جانيت وودكوك، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «يمكن للعامة أن يطمئنوا إلى أن سبايكفاكس يفي بمعايير الإدارة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح يعطى موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة»، وأضافت أن «موافقة إدارة الغذاء والدواء على سبايكفاكس خطوة مهمة لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، وهو ثاني لقاح للوقاية من كوفيد يحظى بالموافقة الكاملة».

والموافقة الكاملة والنهائية على لقاح «موديرنا» تنحصر بالبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق. وحصل لقاح «فايزر» حصل نهاية شهر أغسطس على موافقة كاملة من قبل «إف دي إيه» للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق.

مخاطر استخدام لقاح «موديرنا»
وأعربت وودكوك عن أملها في أن تعزز موافقة «إف دي إيه» على لقاح موديرنا الثقة «باتخاذ قرار أخذ اللقاح». ووصف الرئيس التنفيذي لـ«موديرنا»، ستيفان بانسيل، الخطوة بأنها «بالغة الأهمية» للشركة، وقال في بيان «استخدم لقاحنا مئات ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم لحمايتهم من التقاط العدوى ومن الحاجة إلى الاستشفاء ومن الوفاة».

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وحصل لقاح «موديرنا» على تصريح للاستخدام الطارئ في ديسمبر 2020. والموافقة الكاملة تتعلق بالجرعتين الأوليين من اللقاح، أما الجرعة المعززة فلا يزال استخدامها في إطار موافقة الاستخدام الطارئ.

وقالت «إف دي إيه» إن التجارب السريرية لتحديد فعالية «سبايكفاكس» شملت 14.287 متطوعا إضافة إلى 14.164 آخرين تلقوا لقاحا وهميا، وأشارت إلى أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لدى المشاركين في التجارب كانت الألم في مكان الحقنة والإرهاق والصداع وآلام العضلات أو المفاصل والغثيان أو التقيؤ وتضخم الغدد الليمفاوية.

وأضافت أنه كانت هناك لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما زيادة في مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب والأنسجة المحيطة به بعد أخذ الجرعة الثانية. لكن رغم ذلك قررت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن «فوائد اللقاح تفوق مخاطر التهاب عضلات القلب وغلافه لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر».

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