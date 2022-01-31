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بايدن: روسيا ستواجه «عواقب وخيمة» إذا رفضت المسار الدبلوماسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 07:45 مساء
بايدن: روسيا ستواجه «عواقب وخيمة» إذا رفضت المسار الدبلوماسي
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة».

وقال بايدن، في بيان، إن «اجتماع مجلس الأمن (الدولي) اليوم (الإثنين) خطوة حاسمة لجعل العالم يوحِّد الصوت» بشأن هذه الأزمة.

علن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا شنّت القوات الروسية هجوماً على أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحافية عمّا إذا كان وارداً بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصياً، فأجاب بايدن: «نعم. يمكن أن أنظر في ذلك»، وفق «فرانس برس».

وفي وقت سابق أكد جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددًا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.

واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد الإثنين، روسيا بأنها تعتزم رفع عديد قواتها في بيلاروسيا قرب أوكرانيا إلى «أكثر من 30 ألف عسكري» في غضون أسابيع، في ظلّ احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقالت السفيرة، أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه بعد نشر نحو خمسة آلاف جندي في بيلاروسيا، «لدينا أدلّة على أن روسيا تنوي توسيع وجودها إلى أكثر من 30 ألف جندي قرب الحدود البيلاروسية» مع أوكرانيا في أوائل فبراير، مشيرةً إلى أن القوات الروسية ستكون حينئذٍ على بُعد «أقلّ من ساعتين شمال كييف»، بحسب «فرانس برس».

«خلق حالة من الهستيريا» و«خداع المجتمع الدولي»
في المقابل أكّد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا الإثنين، أن الولايات المتحدة تريد «خلق حالة من الهستيريا» و«خداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها» خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن بشأن الأزمة حول أوكرانيا.

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وردت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بأن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة لأن هذه القوات العسكرية «تهدد الأمن الدولي». ولم تتمكن روسيا من الحصول على قرار بإلغاء الاجتماع خلال تصويت إجرائي صوتت فيه عشر دول من أصل 15 لصالح عقد الجلسة التي بدأت للتو.

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