بايدن: «لا نية» لدخول قوات أميركية أو «أطلسية» أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددًا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.

وقال بايدن للصحفيين: «لا توجد نية لنشر قوات أميركية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

اجتياح روسي لأوكرانيا في «أي وقت»

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أن اجتياحًا روسيًا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت»، في تهويل إضافي للوضع، فيما قرر حلف شمال الأطلسي «ناتو» تعزيز دفاعاته شرقًا ونددت موسكو برغبة «في تأجيج التوتر» مع معلومات «هستيرية»، حيث طلبت دول الاتحاد الأوروبي التي فوجئت بالتصريحات الأميركية، تفسيرات الإثنين من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات عبر الفيديو مع نظرائه.

بعد الاجتماع، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «نعرف جيّدًا درجة التهديد والطريقة التي يجب التصرف من خلالها. يجب تجنّب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق التي لديها حتى تداعيات مالية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

قلق أميركي وعلامات استفهام أوروبية

يريد الأوروبيون أن يفهموا أسباب قلق الأميركيين وحلفائهم البريطانيين والأستراليين الذين أعلنوا سحب قسم من موظفي سفاراتهم من كييف، ويعقد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين قمّة عبر الفيديو حول أوكرانيا مع قادة أوروبيين بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن أوكرانيا قد تصبح «الشيشان الجديدة».

في هذا الجو المتوتر، أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

«هستيريا» في أوروبا حول اجتياح روسي

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «التوترات تفاقمت جراء إعلانات وأفعال ملموسة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي»، منددًا بـ«هستيريا» في أوروبا حول اجتياح روسي مفترض وشيك لأوكرانيا، لكنه اعتبر أن خطر شن القوات الأوكرانية هجومًا على الانفصاليين الموالين لروسيا «مرتفع جدًا».

وعبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوع عن خشيته من قيام روسيا بـ«ضم بحكم الأمر الواقع» مناطق في شرق أوكرانيا يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، واعتبرت السلطات الأوكرانية أن قرار واشنطن إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف «سابق لأوانه».

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن «لا يجب أن نضع أنفسنا في منطق الحرب. يجب تجنّب الحرب»، وقد اتفق الروس والأميركيون الجمعة الماضي على لقاء جديد وتعهد وزير الخارجية الأميركي بتقديم «أفكار»، خطّية إلى موسكو، من غير أن يوضح إن كانت هذه النقاط ستشكّل ردًا بندًا ببند على المطالب الروسيّة المفصّلة.