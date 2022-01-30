أوكرانيا تدعو روسيا إلى سحب قواتها من الحدود والتحاور مع الدول الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت أوكرانيا، الأحد، روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الدول الغربية، إذا كانت ترغب «جديًا» في احتواء التوتر.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر «على روسيا مواصلة التزامها الدبلوماسي وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول الحدود الأوكرانية»، وفق «فرانس برس».

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الجمعة، الغرب عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده، مطالبًا في الوقت عينه الكرملين بخطوات تثبت أن هذه القوات لا تعتزم غزو بلده، وأتت دعوة الرئيس الأوكراني في وقت اتفق نظيراه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون على «ضرورة نزع فتيل التصعيد» ومواصلة «الحوار» لحل هذه الأزمة، في حين أكد البنتاغون أن الحرب «ليست حتمية» لكن إن وقعت فستكون كلفتها البشرية «مروعة».

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وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنه سيُرسل عددًا صغيرًا من الجنود الأميركيين إلى أوروبا الشرقية «قريبًا»، وسط تصاعد التوتر مع موسكو في شأن أوكرانيا، وسيُشكّل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقية وسيلة إضافية للضغط على بوتين، من جهته يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تجنُّب «إراقة الدماء» في أوكرانيا، وفق ما أكدت متحدثة باسم داونينغ ستريت مساء الجمعة، مشيرة إلى أنه سيتصل ببوتين لحضه مرة جديدة على «التراجع والانخراط دبلوماسيًا».

لسنا في حاجة إلى هذا الذعر

قال زيلنسكي خلال مؤتمر صحفي «لسنا في حاجة إلى هذا الذعر»، مؤكدًا أن «احتمال الهجوم موجود ولم يتبدّد، لكن لم يكن أقل خطورة في 2021 لا نرى تصعيدًا يتجاوز ما كان موجودًا» العام الماضي، وأسف الرئيس الأوكراني لأن متابعة وسائل الإعلام العالمية و«حتى قادة الدول المحترمين» تجعل هناك اعتقاد بـ«أننا في خضمّ حرب» في كل البلاد، وأن «هناك جيوشًا تتقدّم على الطُرق. لكن الوضع ليس كذلك».

وأتى تصريح زيلنسكي بعيد إعلان الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا خلال مكالمة استغرقت أكثر من ساعة الجمعة على «ضرورة نزع فتيل التصعيد» ومواصلة «الحوار»، وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الرئيس بوتين لم يبدِ أي نية عدوانية لقد قال بوضوح إنه لا يسعى إلى المواجهة».

ومساءً، جدّد ماكرون في مكالمة مع زيلنسكي التعبير عن «تضامن فرنسا الكامل مع أوكرانيا»، مؤكدًا: «تمسّكه بالحفاظ على سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه»، وفق الإليزيه، من جهته قال الكرملين إن بوتين شدد على مسامع ماكرون على أن الغرب يتجاهل المطالب التي حددتها روسيا لخفض التوتر في الأزمة حول أوكرانيا.

ورفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسميًا، الأربعاء، مطالب تعتبرها روسيا حيوية لضمان أمنها، في مقدمها إنهاء سياسة التوسع التي ينتهجها الحلف الأطلسي وعودة الانتشار العسكري الغربي إلى حدود 1997.