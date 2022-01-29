بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية «قريبا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنّه سيُرسل عددًا صغيرًا من الجنود الأميركيّين إلى أوروبا الشرقيّة «قريبًا»، وسط تصاعد التوتّر مع موسكو في شأن أوكرانيا.

وقال بايدن لصحفيّين لدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة في بنسلفانيا (شرق)، حسب وكالة «فرانس برس» «سأرسل قوّات إلى أوروبا الشرقيّة ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب. ليس عددًا كبيرًا» من القوّات.

وفي وقت سابق، رأى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة أن اندلاع نزاع بين روسيا وأوكرانيا «ليس أمرا حتميا». وقال أوستن في مؤتمر صحفي في واشنطن «لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية».