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بلينكن: واشنطن لن ترد خطيا على مطالب الروس خلال المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 05:29 مساء
بلينكن: واشنطن لن ترد خطيا على مطالب الروس خلال المفاوضات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الأربعاء، إنه لن يقدم ردًّا مكتوبًا على المطالب الروسية خلال محادثات بين الجانبين بشأن الأزمة الأوكرانية هذا الأسبوع، على الرغم من أن موسكو تطالب برد خلال وقت قريب.

وقال بلينكن، الذي من المقرر أن يجتمع الجمعة في جنيف مع نظيره الروسي، «لن أقدم وثيقة حينها لوزير الخارجية (الروسي) سيرغي لافروف. علينا أن نرى أين نقف، وما إذا كانت لا تزال هناك فرص»، وفق «فرانس برس».

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وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، إن بلاده تأمل في أن تتراجع «عدائية» روسيا بعد المحادثات الروسية - الأميركية المقرر إجراؤها يوم الجمعة في جنيف. 

وأعلن خلال مؤتمر صحفي، عقده في كييف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أنه «من المهم جدًّّّا أن تنجح هذه المفاوضات» وأن تؤدي إلى أن تنتهج «روسيا سلوكًا أقل عدائية وبنَّاء أكثر».

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