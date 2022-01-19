Atwasat

بلينكن يحذر: روسيا قد ترسل مزيد القوات باتجاه أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 11:53 صباحا
بلينكن يحذر: روسيا قد ترسل مزيد القوات باتجاه أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في قاعدة «آندروز إير فورس» في ماريلاند، 18 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن موسكو قد تكون تستعد لإرسال مزيد القوات باتّجاه أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اختيار «مسار سلمي».

وقال بلينكن خلال زيارته كييف: «نعرف بوجود خطط لزيادة هذه القوة أكثر ضمن مهلة قصيرة للغاية ويعطي ذلك الرئيس بوتين القدرة، أيضًا ضمن مهلة قصيرة للغاية، على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا». وأكد في الوقت ذاته «آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء (الوضع) على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تخصيص مبلغ إضافي مقداره 200 مليون دولار كدعم أمني لأوكرانيا التي تواجه خطر اجتياح روسي محتملًا. وقال مسؤول أميركي رفيع خلال زيارة بلينكن لكييف إن إدارة الرئيس جو بايدن، «وافقت الشهر الماضي على تخصيص 200 مليون دولار كمساعدات دفاعية أمنية إضافية لشركائنا الأوكرانيين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ووصل بلينكن إلى أوكرانيا للتعبير عن دعمه لكييف في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، ومن المقرر أن يلتقي لاحقًا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف.

وتأتي الزيارة قبل لقاء مقرر بين بلينكن ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف الجمعة. وعلى أمل إظهار دعم ثابت لكييف قبل هذا اللقاء، يقوم وزير الخارجية الأميركي بزيارة ليوم واحد لأوكرانيا. ويتوجّه بلينكن، الخميس، إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعيًا إلى وحدة غربية.

وبعد فشل المساعي الدبلوماسية الأسبوع الماضي في تهدئة المخاوف، حذّر البيت الأبيض، الثلاثاء، من أن روسيا مستعدة لمهاجمة أوكرانيا «في أي وقت». وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين: «نحن الآن في مرحلة يمكن روسيا أن تشن فيها في أي وقت هجومًا على أوكرانيا»، وأضافت: «كل الخيارات مطروحة»، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «خلق هذه الأزمة». وتنفي موسكو باستمرار تخطيطها لغزو.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ألمانيا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
بلينكن يصل أوكرانيا وسط مخاوف من اجتياح روسي
بلينكن يصل أوكرانيا وسط مخاوف من اجتياح روسي
طالبان تدعو الدول المسلمة للاعتراف بحكومتها
طالبان تدعو الدول المسلمة للاعتراف بحكومتها
الأمم المتحدة: السنوات السبع الأخيرة الأكثر حرا على الإطلاق
الأمم المتحدة: السنوات السبع الأخيرة الأكثر حرا على الإطلاق
استكمال انسحاب قوات بقيادة روسيا من كازاخستان
استكمال انسحاب قوات بقيادة روسيا من كازاخستان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة ......
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
المزيد
بلينكن يحذر: روسيا قد ترسل مزيد القوات باتجاه أوكرانيا
بلينكن يحذر: روسيا قد ترسل مزيد القوات باتجاه أوكرانيا...
واشنطن تخصص 200 مليون دولار لدعم أمن أوكرانيا
واشنطن تخصص 200 مليون دولار لدعم أمن أوكرانيا...
دعوة مجلس الأمن للتحرك لمواجهة انتهاك حقوق النساء بأفغانستان
دعوة مجلس الأمن للتحرك لمواجهة انتهاك حقوق النساء بأفغانستان...
استكمال انسحاب قوات بقيادة روسيا من كازاخستان
استكمال انسحاب قوات بقيادة روسيا من كازاخستان...
الأمم المتحدة: السنوات السبع الأخيرة الأكثر حرا على الإطلاق
الأمم المتحدة: السنوات السبع الأخيرة الأكثر حرا على الإطلاق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط