فرنسا تدعو إلى تسريع حملة التطعيم مع زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا»

أحد أفراد طاقم طبي يسحب مسحة من مواطن في فرنسا. (الإنترنت)

سعت السلطات الفرنسية لتسريع عمليات التطعيم ضد وباء «كوفيد-19» قبل أعياد الميلاد مع ارتفاع عدد الإصابات، وتزايد عدد الأشخاص المصابين بالفيروس داخل الوحدات الصحية.

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أكد لإذاعة «بلو» الفرنسية خلال مقابلة في منطقة الألزاس، في وقت متأخر من يوم الجمعة: «يمكن للناس الاحتفال بعيد الميلاد بشكل طبيعي، لكن يجب علينا احترام قواعد التباعد... والتطعيم»، وفق «فرانس برس».

فرنسا تسجل 44 ألف حالة إصابة جديدة الأسبوع الماضي

وسجلت فرنسا في المتوسط اليومي أكثر من 44 ألف حالة إصابة جديدة الأسبوع الماضي، بزيادة 36% عن الأسبوع السابق، وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية، كما ارتفع عدد حالات الاستشفاء الأسبوعية للأشخاص المصابين بالوباء بمقدار 1120، بزيادة قدرها 41%.

- هيئة أوروبية توافق على التلقيح بـ«فايزر» للأطفال بين 5 و11 عاما

- منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا

وأصدرت الحكومة، يوم الإثنين، أمرًا بإغلاق النوادي الليلية حتى السادس من 6 يناير، وشددت إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق. وأوضح كاستكس أن الحكومة لا تدرس إمكانية إغلاق آخر من شأنه أن يحد أو يحظر الأحداث العامة والتجمعات الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه مع أكثر من 48 مليونًا من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونًا، تم تطعيمهم بالكامل، وتسجيل عشرات الآلاف لتلقي أولى الجرعات أو الجرعات المعززة، يمكن للبلاد أن تنجح في اجتياز موسم الأعياد دون قيود إضافية على الحياة العامة.

وقال كاستكس إن عمال القطاع الصحي في فرنسا يقدمون 70 ألف جرعة لقاح يوميًّا، مضيفًا أن 90% من سكان فرنسا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد «كوفيد»، حيث وصف معدل التلقيح بـ«الرقم الممتاز».

إجازة تلقيح الأطفال

وتعكف الحكومة على مناقشة ما إذا كانت فرنسا ستنضم إلى ركب الدول التي أجازت تلقيح الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا. والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة بمضاعفات «كوفيد-19» مؤهلون اعتبارًا من الخامس عشر من ديسمبر لتلقي اللقاح.

وثبتت إصابة جان كاستكس، الذي يبلغ من العمر 56 عامًا، بفيروس «كورونا» في الـ 22 نوفمبر، وقال مكتبه إن كاستكس أُصيب بالفيروس من ابنته التي تبلغ من العمر 11 عامًا، وكان كاستكس تلقى جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس، ولكن ابنته لم تأخذ التطعيم ضد الفيروس نظرًا لصغر سنها.