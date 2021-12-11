تظاهرة حاشدة ضد التطعيم الإلزامي المضاد لـ«كوفيد-19» في فيينا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 08:34 مساء
تظاهرات ضد لقاح كوفيد-15 في النمسا. (الإنترنت)

تجمع نحو 44 ألف متظاهر، بحسب الشرطة السبت، في فيينا للاحتجاج على التطعيم الإجباري المضاد لـ«كوفيد-19»، وفرض الحجر على رافضي تلقي اللقاح.

وكان من المقرر تنظيم 24 مسيرة منفصلة في العاصمة النمساوية، حيث نظم الحزب اليميني المتطرف، بشكل خاص، «تظاهرة ضخمة» بالقرب من قصر هوفبورغ. وتعهد رئيسه، هربرت كيكل، مواصلة التحرك حتى «وقوع الحكومة في مأزق»، بحسب «يورو نيوز».

تظاهرات ضد  إعلان مشروع التطعيم الإجباري 
ورفع الحشد لافتات كتب عليها «عار على بلدنا» ، «أنا لست من النازيين الجدد ولا من مثيري الشغب، أنا أناضل من أجل الحرية وضد اللقاح» ، «لا للقاح الفاشية». وقبل أسبوع، شارك أكثر من أربعين ألف شخص في مسيرة في فيينا، وكذلك في 20 نوفمبر، بعد إعلان مشروع التطعيم الإجباري، غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الوباء.

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وهذا الأسبوع، كشفت الحكومة التفاصيل: سيتم تطبيق القانون اعتبارًا من فبراير 2022 على جميع المقيمين في النمسا الذين تزيد أعمارهم على 14 عامًا ما لم يتم إعفاؤهم لأسباب صحية.

احتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسبانية لمكافحة «كورونا» بإسبانيا 
لا يمكن فرض التطعيم بالقوة، بحسب النص، لكن رفض الشخص الامتثال له سيعرضه لعواقب قانونية، مع فرض غرامة أولية قدرها 600 يورو، وقد تبلغ 3600 يورو في حالة عدم السداد. ويرفع الحجر عن الملقحين الأحد، إلا أن غير الملقحين لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم.

وقالت مانويلا (47 عامًا) التي «تلقت جرعتي لقاح» وتساءلت: «لماذا استثناء أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح، خصوصًا الأطفال؟ أجد أنه من التمييز عدم إرسال طفل للرقص أو التنس أو حتى إلى المسبح»، معربة عن «حزنها البالغ» بسبب ذلك.

وأوردت مدرسة العزف على الكمان، أناليا (44 عامًا) «يمكن أن يكون لدينا آراء وقيم مختلفة ولكننا نعيش معًا بحرية، مضيفة: «ليس هذا هو النهج الذي يجب أن يسلكه مجتمع ديمقراطي».

هذا وشهدت العاصمة الإسبانية، مدريد، احتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسبانية لمكافحة «كورونا». ورفع المتظاهرون اللافتات المناهضة للقاحات، ولما اعتبروه خطة الحكومة للسيطرة على المجتمع والحد من الحريات.

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