«سنتكوم»: الجيش الأميركي حقق 2 إلى 6% من انسحابه من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 08:00 مساء
جندي أميركي وجندي أفغاني يتصافحان خلال مراسم تسليم معسكر كمب أنتونيك إلى القوات الأفغانية. (أ ف ب)

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه حقق حتى الآن 2 إلى 6% من انسحابه من أفغانستان على أن تستكمل العملية بحلول 11 سبتمبر.

وأفادت القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم» في بيان أن الولايات المتحدة سحبت حتى الرابع م مايو الساعة 16,00 ت غ ما يوازي ستين شحنة طائرات النقل العسكرية من «طراز سي-17» من المعدات، وأرسلت أكثر من 1300 قطعة تجهيزات لإتلافها.

قاعدة «كمب أنتونيك»
وذكرت «سنتكوم» بأن الجيش الأميركي أعاد إلى القوات الأفغانية قاعدة «كمب أنتونيك» في ولاية هلمند (جنوب) التي تعتبر معقلا لحركة طالبان. وتابع البيان «تعتبر سنتكوم أننا حققنا ما بين 2 و6% من عملية الانسحاب». من جهة أخرى، وعد الجيش الأميركي بنشر تقديرات لحجم انسحابه كل أسبوع، محذرا بأن هامش تقديراته قد يتّسع على مرّ الأسابيع لدواع أمنية.

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وستشمل هذه التقديرات إجلاء الآليات والأسلحة والتجهيزات والجنود، فضلا عن نقل مختلف المعدات إلى القوات الأفغانية أو إتلافها. ومع استكمال العملية التي بدأت منذ أشهر، سيتولى الجيش الأفغاني وحده مسؤولية التصدي لحركة طالبان التي باتت تسيطر أو تتحدى سلطات كابول على أكثر من نصف الأراضي الأفغانية.

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