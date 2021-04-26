واشنطن ترسل حاملة طائرات وقاذفتين لتأمين الانسحاب من أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت)

أرسل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قاذفتين إضافيتين من طراز «بي-52» إلى الخليج، ومدد مهمة حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» في المنطقة، وذلك لتأمين الانسحاب المقرر لقوات التحالف الدولي من أفغانستان، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية.

وقال الناطق باسم الـ«بنتاغون» جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن وزير الدفاع «وافق اليوم على بعض الإجراءات الإضافية»، وأضاف أن حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» ستبقى في المنطقة «لبعض الوقت، في حين وصلت إلى المنطقة قاذفتان من طراز بي-52».

وهذه القاذفات الثقيلة المسماة «ستراتوفورتريس»، القادرة على حمل أسلحة نووية تتمركز في العادة في قطر، حيث لدى الجيش الأميركي قاعدة جوية ضخمة، ولم يستبعد الناطق إرسال تعزيزات أخرى للمشاركة في العملية اللوجستية الهائلة المتمثلة بسحب نحو 2500 عسكري أميركي، يضاف إليهم أكثر من 16 ألف متعاقد مدني مع تجهيزاتهم.

علاوة على ذلك، سيشمل الانسحاب قرابة سبعة آلاف عسكري من حلف شمال الأطلسي يعتمدون إلى حد بعيد على الجيش الأميركي في نقل العدد والعتاد، ولم يستبعد كيربي «احتمال أخذ إجراءات إضافية موقتة لحماية القوات»، مشيرا إلى أنه إذا كانت «الآليات المدرعة الأكثر تطورا ستسحب من أفغانستان عن طريق الجو، فإن مدرعات أخرى لن تسحب من هذا البلد بل ستعطى للجيش الأفغاني».

وأعلنت دول الحلف الأطلسي «ناتو»، الأربعاء، أنها ستباشر سحب قواتها المنتشرة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو على أن تنجزها «في غضون بضعة أشهر».

وجاء هذا القرار بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن جميع القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، التي كانت الدافع خلف اجتياح هذا البلد.