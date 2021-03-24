هيئة حقوقية إثيوبية: القوات الإريترية قتلت 100 مدني في مذبحة بتيغراي

امرأة تسير أمام منزل مدمر في مدينة ووكرو في شمال ميكيلي في إقليم تيغراي. (أ ف ب)

ذكرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا الأربعاء أن القوات الإريترية قتلت أكثر من 100 مدني في مذبحة في نوفمبر الفائت في إقليم تيغراي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وجاءت نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة، وهي هيئة حكومية لكنّها مستقلّة، لتؤكد تحقيقات منفصلة أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» في نفس وقائع القتل في مدينة أكسوم التاريخية، وفق «فرانس برس».

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

وقالت اللجنة إن «المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيق الأولي تؤكد أنّ خلال يومي 28 و29 نوفمبر تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم. أكثر من 100 من السكان... قتلوا على أيدي الجنود الإريتريين».

وتابعت: «فيما قد ترقى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة هذه لجرائم ضد الإنسانية... تبرز الحاجة لتحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان الشامل في إقليم تيغراي». ويأتي التقرير الأخير غداة إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي، مشيرا إلى احتمال تورّطها في انتهاكات بحق المدنيين.

وجاء ذلك بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة ضلوع القوات الإريترية في الصراع، ووصفهما التقارير الحقوقية بحدوث فظائع بأنها محض معلومات مضللة ودعاية.

من باب إلى باب

وأرسلت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا بعثة تقصي حقائق إلى بلدة أكسوم، المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، في نهاية فبراير وبداية مارس بعد محاولات سابقة «منعتها الأوضاع الأمنية».

وتحدثت اللجنة الحقوقية لعشرات من شهود العيان الذين أفادوا أنّ القوات الإريترية أطلقت الرصاص على مدنيين غير مسلحين وعلى من حاول انتشال جثثهم.

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وجاء في التقرير الحكومي أنّ «الجنود الإريتريين تنقلوا من باب إلى باب سائلين النساء أين أزواجكم أو أبناؤكم وأبلغوهن أن يحضروا أبناءهن إذا كانوا معهن». وأفاد شهود العيان أنّ الجثث تركت في الشوارع لأيام، حتى إن حيوانات مزقت أوصال بعضها.

وعلى غرار تقريري «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» المنفصلين اللذين ذكرا أنّ المئات قتلوا في أكسوم، لم تتمكن اللجنة الإثيوبية من تقديم حصيلة محددة للقتلى. وقالت اللجنة إنها تواصل التحقق من مزيد من الضحايا وتحقق في فظائع أخرى مزعومة في مناطق حول أكسوم.

سلب ونهب المستشفيات

واتهم التقرير عناصر القوات الإثيوبية والإريترية بسلب ونهب المستشفيات والاستيلاء على الأسّرة والمفارش ما تسبب في عرقلة عملية العلاج ونقص في الأدوية، ما أسفر عن وفاة عدد من الجرحى.

وأرسل آبي قوات إلى منطقة تيغراي في الرابع من نوفمبر بعدما اتهم جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش.

وأعلن في نهاية نوفمبر تحقيقه الإطاحة بالجبهة وتحقيقه الانتصار مع الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي، لكنّ ورود تقارير عن وقوع حوادث قتل واغتصاب ونهب على نطاق واسع على أيدي القوات الإثيوبية والإريترية أدى لدعوات لإجراء تحقيقات.

ودعت الأمم المتحدة وأطراف أخرى في المجتمع الدوليّ القوات الإريترية للانسحاب من تيغراي. والثلاثاء، اتهم آبي في خطابه أمام برلمان بلاده منظمة العفو والأمم المتحدة وهيئات أخرى بأنها «جزء من عائلة جبهة تحرير شعب تيغراي»، مقرا مع ذلك بحصول انتهاكات.