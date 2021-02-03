الرئيس الإيطالي يستنجد بخبير مالي لحل أزمة رئاسة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 12:36 مساء
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. (الإنترنت)

أعلنت الرئاسة الإيطالية أنّ الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيلتقي ظهر الأربعاء الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في اجتماع يرجّح أن يكلّفه خلاله تشكيل حكومة جديدة لإخراج البلاد من أزمة سياسية نجمت عن استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الرئاسة إن ماتاريلا الذي يؤدّي بحكم موقعه الدستوري دور الحَكَم عند حدوث أزمة سياسية، استدعى دراغي إلى اجتماع سيعقد ظهر الأربعاء في قصر كويرينال، وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة «رفيعة المستوى قادرة على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية: الصحية والاجتماعية والاقتصادية»، وهو تعريف يتوافق تماما مع مؤهّلات دراغي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.

وإذ ناشد رئيس الجمهورية جميع الأحزاب السياسية دعم الحكومة المرتقبة، استبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في خضم جائحة «كوفيد-19» التي تعصف بالبلاد، وأتى استدعاء الرئيس لدراغي حالما تأكّد من فشل المشاورات التي أجراها كونتي في محاولة لتجديد تحالفه الحكومي المكوّن من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) وحركة 5 نجوم (مناهضة للنظام) وحزب «إيطاليا فيفا» الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.

ونعى هذه المشاورات رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو الذي كلّفه ماتاريلا تقييم فرص نجاحها، وقال فيكو إثر لقائه رئيس الجمهورية مساء الثلاثاء «لم ألمس وجود توافق كفيل بأن تنبثق عنه أغلبية» حكومية.

ودراغي الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012 هو رجل معروف بتكتّمه وجديّته وتصميمه، ودراغي مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراه في الاختصاص نفسه من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» (إم آي تي)، الجامعة الأميركية المرموقة.

واضطرّ كونتي لتقديم استقالته الثلاثاء الفائت وسرعان ما أدرك أنّه سيتعذّر عليه تشكيل غالبيّة برلمانيّة جديدة إثر انسحاب حزب رينزي من ائتلافه الحكومي، ويُواصل رئيس الوزراء المستقيل تصريف الأعمال اليوميّة في خضمّ جائحة «كوفيد-19» التي أدّت إلى وفاة أكثر من 88 ألف شخص في البلاد وتسبّبت بركود اقتصادي عميق.

وتوجّهت الأنظار إلى دراغي بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسيّة حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة الجائحة وتنفيذ خطّة نهوض اقتصادي بقيمة 222.9 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 أبريل من العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
معيتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات