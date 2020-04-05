نقل جونسون إلى المستشفى بعد 10 أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 11:17 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: فرانس برس).

قالت وكالة بي بي سي للأنباء إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أدخل المستشفى بعد 10 أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، بحسب خبر مقتضب للوكالة.

وأعلنت المملكة المتحدة يوم 27 مارس الماضي، إصابة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفيروس «كورونا».

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد 19»، التي أجريت لجونسون جاءت إيجابية، مشيرة إلى أنه سيعزل نفسه في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حسب شبكة «بي بي سي».

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وأوضحت أن اختبارات «كورونا» تمت لجونسون بناء على نصيحة شخصية من كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه بموقع «تويتر»: «على مدار الـ24 ساعة الماضية، ظهرت لدي أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص بي إيجابية».

وأكد أنه يقوم بعزل نفسه ذاتيا، لكنه مستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو، وذلك في وقت تكافح فيه بريطانيا وباء «كورونا». 

 

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