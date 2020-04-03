رئيس وزراء بريطانيا المصاب بفيروس «كورونا» يعلن تمديد حجره الصحي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، 18 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس «كورونا» المستجد، اليوم الجمعة، تمديد حجره الصحي أكثر من الأيام السبعة التي أوصت بها السلطات الصحية البريطانية، وذلك حتى يكون تعافى من أي أعراض للمرض.

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وقال جونسون في شريط فيديو نشر على موقع «تويتر»: «لقد تحسنت حالتي (...) لكن لا يزال لدي أحد العوارض»، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من «ارتفاع في الحرارة»، وأن عليه أن يواصل الحجر، كما دعا البريطانيين إلى عدم الخروج من منازلهم في نهاية الأسبوع، حسب وكالة «فرانس برس».

وعالميا، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليون حالة، فيما توفي نحو 51 ألفا و718 شخصا بالفيروس في 188 بلدا ومنطقة؛ ففي إيطاليا توفي 13 ألفا و915 شخصا، وهي الدولة الأكثر تضررا بعدد الوفيات؛ تليها إسبانيا بأكثر من عشرة آلاف و900 حالة.