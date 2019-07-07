مالطا توافق على رسو سفينة «آلان كردي» التي تقل 65 مهاجرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 09:31 مساء
صورة نشرتها في 5 يوليو 2019 المنظمة غير الحكومية الألمانية «سي آي» للسفينة آلان كردي خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل ليبيا. (فرانس برس)

أعلنت حكومة مالطا، الأحد، موافقتها على رسو سفينة «آلان كردي» الإنسانية التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، والتي تحمل على متنها 65 لاجئًا سيجري نقلهم بشكل فوري إلى دول أوروبية مختلفة.

وأشارت السلطات المالطية، التي تفاوضت الأحد، مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى أنّ «أيًا من اللاجئين لن يبقى على أراضيها إذ إنّ مسؤولية هذه القضية لا تقع على عاتق السلطات المالطية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، توجهت السفينة «آلان كردي» التابعة لمنظمة إنسانية ألمانية وعلى متنها 65 مهاجرا، اليوم الأحد، إلى مالطا بعدما رفضت إيطاليا رسوها في أراضيها، رغم إصدار السلطات المالطية اليوم منعاً للسفينة من دخول مياهها الإقليمية، وحذر ناطق باسم الجيش المالطي السفينة التابعة لمنظمة «سي آي» من دخول مياه مالطا الإقليمية. 

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