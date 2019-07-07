السفينة «آلان كردي» تتجه إلى مالطا.. وإيطاليا تسمح بإنزال مهاجرين في لامبيدوسا

السفينة «آلان كردي» (أرشيفية: الإنترنت)

تتجه السفينة «آلان كردي» التابعة لمنظمة إنسانية ألمانية وعلى متنها 65 مهاجرا، اليوم الأحد، إلى مالطا بعدما رفضت إيطاليا رسوها في أراضيها، رغم إصدار السلطات المالطية اليوم منعاً للسفينة من دخول مياهها الإقليمية، وحذر متحدث باسم الجيش المالطي السفينة التابعة لمنظمة «سي آي» من دخول مياه مالطا الإقليمية.

وكتبت منظمة «سي آي» على تويتر: «لا يمكننا أن ننتظر إلى حين أن نصبح في حال طوارئ. علينا أن نعلم من الآن ما إذا كانت الحكومات الأوروبية تدعم موقف إيطاليا. حياة الناس ليست سلعة»، في الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة المالطية إنقاذ 50 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي على وشك الغرق في منطقة الإنقاذ الرسمية في البحر. ونقل المهاجرون إلى قارب عسكري ومن المتوقع أن يصلوا إلى مالطا مساء الأحد. فيما سُمح لـ41 مهاجرا كانوا على متن السفينة «اليكس» التي تمكنت من الرسو عنوة في مرفأ لامبيدوسا الإيطالي، بالنزول فجر الأحد.

بعد يومين في البحر على متن السفينة «اليكس» التي استأجرتها المنظمة اليسارية الإيطالية غير الحكومية «ميديتيرانيا» ويبلغ طولها 18 مترا، سمح للمهاجرين قرابة الساعة 01,30 اليوم الأحد (20,30 ت غ السبت) بالنزول في مرفأ لامبيدوسا، حيث نشرت قوات كبيرة للشرطة، لنقلهم إلى مركز لاستقبالهم.

وتمت مصادرة السفينة وفتح تحقيق ضد قبطانها توماسو ستيلا بشبهة المساعدة في الهجرة السرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أجي»، وكانت السفينة «أليكس» رست في لامبيدوسا متحدية قرار رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إغلاق المرافئ في وجه سفن المنظمات غير الحكومية تحت طائلة فرض غرامات كبيرة.

حان وقت تحرير الدول الأوروبية

وكانت المنظمة غير الحكومية الألمانية للعمل الإنساني «سي آي» أعلنت، فجر الأحد، أن السفينة «آلان كردي» التابعة لها والتي كانت قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، توجهت إلى مالطا.

ولم تتمكن السفينة التابعة للمنظمة التي تتخذ من ريغسنبورغ مقرا وتحمل اسم طفل سوري لقي مصرعه على شاطئ تركي في 2015، من الرسو في جزيرة لامبيدوسا إذ إن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني منع إنزال مهاجرين فيها.

وقال المسؤول في المنظمة غوردن ايسلر في بيان «بالنسبة لنا حان الوقت لتحرير الدول الأوروبية الأخرى من احتجازها رهائن بيد وزير الداخلية الايطالي»، وأضاف: «إذا كان رؤساء الدول والحكومات جادين فعلا في الانتقادات التي يوجهونها إلى وزير الداخلية الإيطالي، يمكنهم السماح لنا بالرسو في مالطا».

وبعيد رسو السفينة «اليكس» وصف سالفيني العاملين في المنظمة غير الحكومية بـ«الانتهازيين». وكتب على تويتر: «لا أسمح برسوّ الذين يستخفون بالقوانين الإيطالية ويساعدون المهرّبين».