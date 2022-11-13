مونديال قطر 2022: تباريز يغيب وديشامب يعود وكيروش الأكثر حضورا

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أكثر من 15 عامًا في قيادة منتخب الأوروغوي، يغيب الأروغوياني أوسكار تباريز الملقب بالأستاذ عن المشاركة في منافسات كأس العالم، لأول مرة بعد ثلاث مشاركات سابقة رفقة الألبا سيليستي، بينما يحضر المدرب البرتغالي الخبير كارلوس كيروش للمرة الرابعة، في ولاية ثانية لقيادة المنتخب الإيراني، إذ سبق له الوصول إلى نهائيات كأس العالم مع منتخب إيران عامي 2014 و2018 وقبلها منتخب البرتغال العام 2010 بجنوب أفريقيا، في فرصة قد تبدو الأخيرة للمدرب العجوز لتحقيق رقم إيجابي في مشواره.



وللمرة الثالثة في تاريخه يعود البرازيلي فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، إلى المونديال، وكذلك الفرنسي ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، والكولومبي، لويس فرناندو سواريز، على رأس القيادة الفنية لمنتخب كوستاريكا.

تيتي يأمل في «السابعة» والسنغال تضع ثقتها في سيسيه

فيما عاد لويس فان غال مرة أخرى مع المنتخب الهولندي لكأس العالم هذه المرة في قطر، بعد أن قادهم من قبل في جنوب أفريقيا العام 2010، وخسر اللقب في النهائي أمام المنتخب الإسباني، عودة فان غال ليست الوحيدة، فالبرازيلي تيتي، مدرب البرازيل، يعود مرة أخرى بمنتخب بلاده آملاً في تحقيق اللقب هذه المرة بعد الخروج من الدور ربع النهائي في المونديال الروسي، أما زميلهم ساوثغيت فيحمل آمال الإنجليز على عاتقه، ويسعى لتكرار إنجاز العام 1966 وتحقيق اللقب.

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المنتخب السنغالي وضع ثقته الكاملة هو الآخر في مدربه الوطني أليو سيسيه، ويأمل في تحقيق إنجاز كبير للسنغال وأفريقيا بالوصول إلى أبعد نقطة في المونديال، أو ربما تحقيق الكأس الذهبية، ويكون أول نادٍ أفريقي يحقق هذا الإنجاز، أما المنتخب السعودي فتسلح بخبرة هيرفي رونار، لقيادة رحلته السادسة في كأس العالم بقطر.

مع وجود العديد من المدربين أصحاب الخبرات في كأس العالم، يظهر لأول مرة مجموعة من المدربين المتميزين رفقة منتخباتهم، لمحاولة تكليل مجهوداتهم مع منتخباتهم بلقب ثمين، ولعل أبرز الوافدين الجدد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب التانجو، الذي حقق بطولة الكوبا أمريكا الغائبة منذ فترة كبيرة، فيما يود الألماني هانز فيليك الذي حقق السداسية مع ناديه السابق بايرن، أن يحصل على كأس العالم مع منتخب بلاده ألمانيا.



سانشيز يقود قطر في الظهور الأول بالمونديال

المنتخب القطري وهو المستضيف للبطولة قد اختار المدرب الإسباني فليكس سانشيز، لقيادة العنابي في مشوار المونديال، في تجربة هي الأولى لفليكس الذي جاء من أكاديمية برشلونة للشبان «لاماسيا»، بينما اختارت الكاميرون مدربها الوطني ريجوبرت سونج، اللاعب السابق لأسود الكاميرون وأسطورتها المعتزلة، ليقود الكاميرون في كأس العالم في قطر لأول مرة له على رأس القيادة الفنية لمنتخب مشارك.

وعلى الرغم من كون المدرب الإنجليزي لمنتخب كندا جون هيردمان، لم يمارس كرة القدم من قبل، إلا أنه نجح في قيادة كندا نحو المونديال بعد تصدر التصفيات على منتخبات أصحاب خبرات أكبر كأمريكا والمكسيك، ليكون المونديال القطري أول ظهور للإنجليزي في منافسات كأس العالم.



وستنطلق مباريات كأس العالم بمواجهة منتخبي قطر والأكوادور على ملعب البيت يوم الـ 20 من نوفمبر القادم.