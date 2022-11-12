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ميسي وكريستيانو في مونديال قطر 2022: أرقام للتاريخ والمنافسة تتجدد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 05:22 مساء
ميسي وكريستيانو في مونديال قطر 2022: أرقام للتاريخ والمنافسة تتجدد
ميسي وكريستيانو يتبادلان التحية قبل اللقاء الودي الذي جمع بين الأرجنتين والبرتغال(نوفمبر 2014).(الإنترنت)
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صراع وتنافس جديد تشهده الملاعب القطرية في مونديال 2022 بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الصراع الذي امتد لأكثر من 13 عامًا، منذ أن وطأت قدم كريستيانو أرض البيرنابيو، بصفقة كلفت النادي الملكي ما يقارب 90 مليون يورو، لوقف زحف برشلونة وتحديدًا لمنافسة ميسي، الذي حقق الكرة الذهبية، وجلب كل البطولات الممكنة آنذاك لفريقه الكتالوني.

وعلى مدار هذه السنوات بقي التنافس على أشده بين النجمين، سواء في مباريات الكلاسيكو أو حتى بعد انتقال اللاعبين إلى خارج إسبانيا إلى أن استقر بهما الحال في إنجلترا وفرنسا، لتلاحقهما المنافسة والمقارنات حتى مع اختلاف الدوريات.

اليوم ومع اقتراب انطلاق كأس العالم في قطر يدخل كريستيانو مشاركته الخامسة، حاملا آمال البرتغال في تحقيق اللقب الأغلى (كأس العالم) الذي غاب عنه رغم بطولاته الكثيرة، وهو اللقب الذي لم يحزه أيضا ميسي، ويتمنى أن يختتم مسيرته الكروية بهذه الكأس في مشاركته الخامسة كذلك، ليصبح بطلًا أرجنتينيًا، كقدوته مارادونا الذي جلب اللقب لبلاده من براثن الإنجليز.

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هداف كأس العالم عبر التاريخ
بهدف واحد فقط سيكون كريستيانو اللاعب الأول الذي يسجل أهدافًا في خمس نسخ مختلفة لـ«المونديال»، وأكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا في البطولة، لكنه يحتاج إلى تسعة أهداف ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في كأس العالم متساويًا مع الألماني ميروزلاف كلوزه صاحب الرقم التاريخي. أما ميسي فينقصه عشرة أهداف، كي يصبح هدافًا لكأس العالم على مر العصور.

الأكثر مشاركة في المونديال
وعلى صعيد الأكثر مشاركة في المونديال، فهي أمل كل من اللاعبين ميسي وكريستيانو، فإن الوصول إلى المباراة النهائية سيهدي ميسي لقبًا فرديًا، إذ سيصبح أكثر لاعب يشارك في بطولات كأس العالم، متساويًا مع الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس (25 مباراة)، في حين سيحل كريستيانو ثالثًا برصيد 23 مباراة، خلف المكسيكي أنطونيو كارباخال (24 مباراة).

نجوم مشاغبة في تاريخ كأس العالم
ميسي وكريستيانو من ذهب
وفي حالة فوز كريستيانو أو ميسي بلقب كأس العالم، فإن الكرة الذهبية للعام 2023 ستكون من نصيبه، ففي يناير من كل عام يجري الإعلان رسميًا عن الفائز بهذه الجائزة، التي حازها كريستيانو خمس مرات، وميسي سبع مرات.

وبتحقيق رونالدو السادسة فإنه سيقبع خلف ميسي مباشرة، أو أن ميسي سيضيف الثامنة إلى دولاب جوائزه، ويبتعد بالسجل الذهبي عن أقرب ملاحقيه، وربما لن يلحقه أحد بهذا الرقم الذهبي.

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