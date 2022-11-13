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سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 12:52 مساء
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
المنتخب الأرجنتيني يحتفل بالفوز بإحدى المباريات.(الإنترنت)
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يسعى المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بقطر، لتخطي نظيره الإيطالي في صدارة الفرق التي بقيت بلا هزيمة في أكبر عدد من المباريات (سلسلة اللاهزيمة)، إذ يتبقى للمنتخب الأرجنتيني ثلاث مباريات فقط، لتجاوز رقم إيطاليا (37 مباراة متتالية دون هزيمة).

وسيواجه التانجو بقيادة ليونيل ميسي - في ختام استعداداته للمونديال القطري- نظيره الإماراتي يوم الـ 16 من نوفمبر في العاصمة أبوظبي، حيث يقيم معسكره، وفي حالة عدم تلقيه الهزيمة، فإنه سينفرد ثانيًا في الترتيب متفوقًا على إسبانيا، والجزائر، والبرازيل، وستتاح للجماهير فرصة مشاهدة تدريب المنتخب الأرجنتيني يوم الثالث عشر من نوفمبر، حسبما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي على صفحته الشخصية في «تويتر».

وإذا ما استطاعت الأرجنتين التفوق على المنتخب السعودي والمكسيكي على الترتيب في دور المجموعات من كأس العالم 2022 بالفوز أو التعادل، فإنها ستحطم رقم الأتزوري رسميًا، والذي أوقفته إسبانيا بهزيمة الطليان في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

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إليكم ترتيب قائمة اللاهزيمة للمنتخبات، بحسب ما نشره «موقع غلوب سوكر» للإحصائيات:
37 مباراة - إيطاليا (2018-2021)
35 مباراة – الجزائر (2018-2021)
35 مباراة – إسبانيا (2007-2009)
35 مباراة – البرازيل (1993-1996)
35 مباراة - الأرجنتين (2019 حتى الآن)

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