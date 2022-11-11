مونديال 2022: ساديو ماني في تشكيلة السنغال رغم الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

أدرج المدرّب السنغالي أليو سيسيه، اسم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية ساديو ماني، في قائمة «أسود تيرانغا» التي ستخوض غمار مونديال قطر 2022، رغم إصابته التي تقوّض فرصه باللعب.

وكانت مشاركة ماني في التشكيلة المونديالية محلّ شك منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى، في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

قالت جريدة «ليكيب» الفرنسية الأربعاء إإن المهاجم السنغالي ساديو ماني سيغيب عن قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بسبب إصابة في الأوتار.

وقال مدرب بايرن ميونيخ، دينو توبمولير، عقب المباراة: «ماني تعرض لضربة في الساق أدت لمشكلة في أحد الأعصاب». وتابع «لا يوجد أي شيء خطير، ومشاركته في كأس العالم من المفترض ألا تكون في خطر». فيما قال المدير الفني للفريق، جوليان ناجلزمان ، عقب المباراة: «ماني تعرض لضربة في عظمة قصبة الساق، سيخضع لفحوصات، وأتمنى ألا تكون شيئا قويا».

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور. ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في الـ21 من الشهر الجاري.