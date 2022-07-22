«بن شرقي» يعلن رحيله عن الزمالك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك المصري، رحيله عن الفريق عقب حصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على نظيره الأهلي بثنائية مقابل هدف، أمس الخميس، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقال بن شرقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك».

وأضاف صاحب الـ27 عاما: «بدأت الخطاب من النهاية لأني أشك أني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة».

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