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«بن شرقي» يعلن رحيله عن الزمالك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 07:40 مساء
«بن شرقي» يعلن رحيله عن الزمالك
المغربي أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك المصري. (الإنترنت)
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أعلن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك المصري، رحيله عن الفريق عقب حصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على نظيره الأهلي بثنائية مقابل هدف، أمس الخميس، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقال بن شرقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك».

وأضاف صاحب الـ27 عاما: «بدأت الخطاب من النهاية لأني أشك أني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة».

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3 سنوات مليئة بالألقاب
وأوضح النجم المغربي: «كانت ثلاث سنوات مليئة بالألقاب والأفراح لم أشعر فيها أبدا أني غريب وأجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار، لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية، ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني».

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