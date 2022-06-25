بسبب القرعة «الموجهة».. الإسماعيلي ينسحب من كأس مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أوقعت قرعة دور 16 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم في موسم (2021-2022) التي سحبت اليوم السبت، الزمالك بطل ومتصدر الدوري في مواجهة الإسماعيلي.

كما أوقعت القرعة النادي الأهلي المصري في مواجهة مصر للمقاصة والمصري البورسعيدي في مواجهة الشرقية للدخان. وأبعدت القرعة الأهلي والزمالك عن طريق بعضهما البعض حتى المباراة النهائية.

قرعة موجهة

وأعلن الإسماعيلي، وفقا لـ«رويترز» انسحابه من البطولة اعتراضا على القرعة «الموجهة». وأضاف النادي في بيان عبر «فيسبوك»: «يرفض مجلس إدارة الإسماعيلي ما حدث في قرعة دور 16 من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، حيث إنها موجهة لأندية معينة».

وأوضح النادي: «تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة تثبيت الأهلي والزمالك.. ورفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات اعتراض الإسماعيلي بحجة تأجيل النقاش لما بعد القرعة».

قرعة غير عادلة

وأضاف البيان: «يرى مجلس إدارة الإسماعيلي أن هذه القرعة لم تكن عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء عليه يقرر الانسحاب من كأس مصر».

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وحسب القرعة أيضا سيلتقي إنبي مع البنك الأهلي وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا. وسيلتقي المقاولون العرب مع الجونة وطلائع الجيش مع منتخب السويس وسموحة مع كفر الشيخ».