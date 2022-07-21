بالفوز على الأهلي.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر 2021 للمرة الـ28 في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التتويج بلقب كأس مصر 2021، بعد الفوز على نظيره الأهلي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة السادسة، عن طريق زيزو، بعد كرة طولية من وسط الملعب إلى سيف الدين الجزيري الذي مر من محمد الشناوي بعد خروجه من مرماه، وأرسل كرة عرضية من الطرف الأيمن على رأس زيزو الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

وعزز فريق الزمالك النتيجة بهدف ثان في الدقيقة (30)، عن طريق إمام عاشور، بعد عدة تمريرات متبادلة بين إمام عاشور وزيزو ليسدد الأول كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

وقلص فريق الأهلي النتيجة في الدقيقة (55) بهدف عن طريق لاعبه حسام حسن، مستغلا كرة طولية من أليو ديانغ إلى محمد محمود الذي ارتقى بشكل جيد، ومرر إلى حسام حسن الذي راوغ محمد عواد وسجل الكرة في الشباك.

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التأهل إلى النهائي

وكان الأهلي المصري، حجز مقعده في المباراة النهائية على حساب فريق بتروجت، في الدور قبل النهائي، بينما تغلب الزمالك على أسوان ضمن الدور نفسه.

تشكيل الفريقين

ودخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: «في حراسة المرمى محمد الشناوي - علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - محمد هاني - عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد عبدالقادر – محمد مجدي (أفشة) - محمد شريف».

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي: «في حراسة المرمى محمد عواد - حسام عبد المجيد ـ محمود حمدي (الونش) - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح ـ إمام عاشور - محمد عبدالغني - سيد عبد الله (نيمار) - أحمد سيد (زيزو) - أشرف بنشرقي - سيف الجزيري».

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر 27 مرة قبل نهائي الليلة، بينما يمتلك الأهلي الرقم القياسي بالفوز بالبطولة 37 مرة.