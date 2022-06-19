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التعادل الإيجابي يحسم القمة المصرية الـ124 بين الأهلي والزمالك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 10:11 مساء
التعادل الإيجابي يحسم القمة المصرية الـ124 بين الأهلي والزمالك
قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك تنتهي بالتعادل بهدفين لمثلهما في المباراة المؤجلة من الجولة 20. (الإنترنت)
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فرض التعادل الإيجابي نفسه على القمة المصرية بين فريق الأهلي وضيفه الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة 20، والتي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في قمة تحمل رقم 124 في تاريخ مواجهات العملاقين بالدوري المحلي.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة (12)، عن طريق محمد شريف، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي عن طريق رامي ربيعة إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع محمد عبدالغني بتشتيت غير جيد لتجد متابعة من محمد شريف بتسديدة ساقطة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة (68) عن طريق محترفه أشرف بن شرقي، من عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق شيكابالا إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أشرف بن شرقي برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وتقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة (76) عن طريق شيكابالا، من انطلاقة سريعة من يوسف أسامة نبيه على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها شيكابالا بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وعاد الأهلي للمباراة من جديد وسجل هدف التعادل في الدقيقة (80) عن طريق صلاح محسن، الذي استغل عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق طاهر محمد طاهر إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها محمود حمدي الونش بتشتيت غير متقن وتابعها صلاح محسن برأسية قوية سكنت الشباك.

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ترتيب الفريقين
بهذه النتيجة، رفع الأهلي المصري رصيده بقيادة مدربه الموقت سامي قمصان إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

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