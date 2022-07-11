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إيقاف المهاجم المصري «كهربا» 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 08:16 مساء
إيقاف المهاجم المصري «كهربا» 6 أشهر
المهاجم المصري كهربا. (الإنترنت)
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وجاء الإيقاف، وفقا لـ«رويترز»، بعد امتناع لاعب منتخب مصر السابق عن سداد غرامة بقيمة مليوني دولار فرضتها محكمة التحكيم الرياضية في 2019 بسبب خرق بنود التعاقد مع النادي، واحتسبت فوائد على المبلغ للتأخر في السداد خلال المهلة المحددة.

أعلن نادي الزمالك، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر موقعه على الإنترنت، أن مهاجمه السابق ولاعب الأهلي المصري الحالي، محمود عبد المنعم (كهربا)، عوقب بالإيقاف 6 أشهر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي (الفيفا) لحين سداد غرامة للنادي بقيمة 2.4 مليون دولار.

وجاء الإيقاف، وفقا لـ«رويترز»، بعد امتناع لاعب منتخب مصر السابق عن سداد غرامة بقيمة مليوني دولار فرضتها محكمة التحكيم الرياضية في 2019 بسبب خرق بنود التعاقد مع النادي، واحتسبت فوائد على المبلغ للتأخر في السداد خلال المهلة المحددة.

ولجأ الزمالك للقضاء الرياضي متهما كهربا (28 عاما) بالهرب وفسخ عقده مع النادي من طرف واحد، ثم انتقل إلى أفيس البرتغالي لفترة قصيرة قبل العودة لمصر للانضمام للغريم الأزلي الأهلي المصري.

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4 ألقاب مع الزمالك
وانضم كهربا للزمالك في 2015 وتوج معه بكأس مصر ثلاث مرات وبكأس الاتحاد الأفريقي وخاض فترة إعارة في الاتحاد السعودي قبل المغادرة إلى البرتغال في 2019.

وانتقل إلى الأهلي المصري، الذي لعب له في فترة الناشئين، في 2020 وفاز معه بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبالدوري والكأس محليا. وخرج من حسابات مدرب الأهلي السابق بيتسو موسيماني بعد خلاف بينهما لينتقل معارا إلى هاتاي سبور التركي في الموسم الماضي.

أرقام كهربا الدولية
وخاض 26 مباراة دولية سجل فيها أربعة أهداف، أبرزها في الفوز على المغرب خلال رحلة الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، وكان ضمن تشكيلة مصر في كأس العالم 2018 في روسيا.

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