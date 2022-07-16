«بايرن ميونيخ» يعلن تجديد عقد غنابري حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «بايرن ميونيخ» الألماني، تجديد عقد سيرجي غنابري لاعب الفريق حتى 2026، وكان عقد غنابري ينتهي مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وشارك غنابري مع «بايرن ميونيخ» في إجمالي 171 مباراة، سجل خلالها 64 هدفاً، وفاز اللاعب الألماني بـ4 ألقاب في الدوري الألماني، ولقبين في كأس ألمانيا.

أيضًا فاز غنابري بثلاثة ألقاب في السوبر الألماني، ولقب في بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وقال غنابري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «أود أن أبقى في بايرن، والفوز بكل البطولات، والاحتفال بالبطولات مع الجماهير، وأود أن أحصل على مزيد الخبرة مع الفريق».

سيرجي غنابري. (إنترنت)