Atwasat

رئيس بايرن ميونيخ عبر «تويتر»: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة لانتقال ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 03:56 مساء
رئيس بايرن ميونيخ عبر «تويتر»: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة لانتقال ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي. (أرشيفية - إنترنت)
alwasat radio

أكد «بايرن ميونيخ» الألماني، اليوم السبت، أنه توصل إلى اتفاق مع «برشلونة» الإسباني يقضي بانتقال هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكتالوني، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل.

ونقل النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» عن رئيسه، هيربرت هاينر، قوله: «لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «من الجيد أن يكون هناك وضوح لجميع الأطراف»، فيما أكد المدير التنفيذي لبطل ألمانيا أوليفر كان، في مقابلة مع جريدة «بيلد»، أن «العقد المكتوب لم يتم الانتهاء منه بعد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
شاهد في «وسط الخبر»: ابن قدارة في المنصب وصنع الله يرفض.. ما مصير قطاع النفط الليبي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ابن قدارة في المنصب وصنع الله يرفض.. ما مصير قطاع النفط ...
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ليفربول يصالح جماهيره بالفوز على كريستال بالاس
ليفربول يصالح جماهيره بالفوز على كريستال بالاس
البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية الأولى في «مونديال يوجين»
البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية الأولى في «مونديال يوجين»
تعرف على أهم نتائج ختام مونديال «يوجين» لألعاب القوى
تعرف على أهم نتائج ختام مونديال «يوجين» لألعاب القوى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته ......
المزيد
«بايرن ميونيخ» يعلن تجديد عقد غنابري حتى 2026
«بايرن ميونيخ» يعلن تجديد عقد غنابري حتى 2026...
رئيس بايرن ميونيخ عبر «تويتر»: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة لانتقال ليفاندوفسكي
رئيس بايرن ميونيخ عبر «تويتر»: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة ......
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
تعرف على أهم نتائج ختام مونديال «يوجين» لألعاب القوى
تعرف على أهم نتائج ختام مونديال «يوجين» لألعاب القوى...
البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية الأولى في «مونديال يوجين»
البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية الأولى في «مونديال يوجين»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط