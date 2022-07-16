رئيس بايرن ميونيخ عبر «تويتر»: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة لانتقال ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد «بايرن ميونيخ» الألماني، اليوم السبت، أنه توصل إلى اتفاق مع «برشلونة» الإسباني يقضي بانتقال هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكتالوني، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل.

ونقل النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» عن رئيسه، هيربرت هاينر، قوله: «لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «من الجيد أن يكون هناك وضوح لجميع الأطراف»، فيما أكد المدير التنفيذي لبطل ألمانيا أوليفر كان، في مقابلة مع جريدة «بيلد»، أن «العقد المكتوب لم يتم الانتهاء منه بعد».